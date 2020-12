Unire mobilità (on-the-move) e ristorazione, combinando la sosta per il rifornimento con la possibilità di gustare sul posto, ritirare oppure richiedere a domicilio la pizza: questa la sostanza della collaborazione tra IP e Domino’s Pizza, che aprono a Roma due nuove pizzerie all’interno dei distributori, in via Tuscolana 608 e in via di Portonaccio 226.

La collaborazione, avviatasi con l’inaugurazione, a fine novembre, di un primo punto di vendita su Parma, proseguirà, dopo i 2 esercizi di Roma, con l'apertura a Milano viale Marche 36. Le 4 aperture, garantiranno oltre 60 nuovi posti di lavoro, rientrano nel più ampio progetto di IP e Domino’s di sviluppare una rete "che offra un servizio di qualità, innovativo e orientato ad offrire un’esperienza integrata".

"I bisogni dei clienti cambiano continuamente e tocca a noi saperli anticipare –commenta Ugo Brachetti Peretti, Presidente di IP-. Stiamo sviluppando un’offerta ricca e differenziata nei nostri punti di vendita, e accordi con attori importanti del retail come Domino’s ci offrono l’opportunità di far vivere ai clienti una pausa comoda, piacevole e di qualità. La nostra rete sarà sempre di più aperta a questo tipo di proposte: da semplice distributore di energia per la mobilità, vogliamo diventare un hub multiservizi".

"Proseguono i piani di rapido sviluppo ed espansione della nostra catena -aggiunge Marcello Bottoli, presidente di Domino’s Pizza in Italia-. L’alleanza strategica con Gruppo Api e la formula di apertura all’interno delle stazioni di rifornimento valorizzerà ulteriormente il nostro servizio, garantendo ai clienti il parcheggio in prossimità dello store e offrendo una sosta di qualità ed in estrema sicurezza, o anche la possibilità di ritirare le nostre pizze per il consumo a casa. Le Pizzerie Domino’s nelle stazioni IP forniranno il tradizionale servizio a domicilio che ha reso Domino’s famoso nel mondo per la qualità e l’innovazione dei suoi prodotti, la rapidità, sicurezza ed affidabilità delle sue consegne gestite dal proprio team di driver e l’utilizzo innovativo del digitale".

IP e Domino’s Pizza elaboreranno insieme iniziative di marketing congiunte che permetteranno ai clienti di ottenere sconti e agevolazioni in seguito all’acquisto combinato dei due servizi.