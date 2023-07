Doppia apertura a Milano per Bofrost con un format nuovo

In entrambi i locali Bofrost è attiva una cucina che prepara piatti che si possono degustare in loco, acquistare per asporto o ordinare con consegna a domicilio

1 di 4

Due locali nel capoluogo lombardo per Bofrost Italia che intercetta il target dei clienti che gravitano in centro città e apre in via Plinio 1 e in via Cesare Correnti 20 con un'offerta di specialità surgelate e fresche. In entrambi i locali è attiva una cucina che prepara piatti che si possono degustare in loco, acquistare per asporto o ordinare per la consegna in tutta la città tramite Deliveroo, Just Eat e Glovo. Le referenze confezionate del brand sono inoltre disponibile nel tradizionale catalogo. L’esperienza milanese rappresenta uno dei primi test a livello europeo di questa formula. Una volta testata l'efficacia, il format sarà riproposto anche in altre aree metropolitane con l'obiettivo di fornire un servizio sempre più tailor made e allineato alle abitudini e necessità di diverse tipologie di clienti.

"Abbiamo studiato questa novità per raggiungere una clientela metropolitana che è perfettamente in target con le proposte di Bofrost, caratterizzate da alta qualità ed elevata componente di servizio, adottando una formula che ben si sposa con le esigenze di chi lavora o risiede nel centro cittadino -commenta l’amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin-. Ci rivolgiamo a persone alla ricerca di una pausa pranzo diversa, veloce ma allo stesso tempo sana e gustosa”.

Offerta e servizi

In ciascuno dei punti Bofrost, aperti dalle 10 alle 22, sono impiegate due persone. I locali sono dotati di alcuni posti a sedere e propongono un'offerta di oltre 400 specialità alimentari al naturale e ricettate mentre a breve è previsto inoltre l’arrivo dei

freschi come salumi e latticini.

Per le preparazioni della cucina per asporto, delivery e consumo in loco, viene offerta una selezione di primi piatti della proposta Business Food come verdure, piatti asiatici e dessert. Nei locali è possibile pagare anche con i buoni pasto.