Just Eat, con Jet 360 la business intelligence viaggia più veloce

Just Eat Takeaway.com ha ideato e sviluppato JET 360, nuovo prodotto di business intelligence che analizza le prestazioni dei singoli paesi e delle città

JET 360 è il nuovo prodotto di business intelligence ideato e sviluppato interamente da Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato del food delivery a domicilio, di cui Just Eat è parte, che analizza le prestazioni dei singoli paesi e delle città e che consente ai singoli management team di gestire la propria attività con dati e informazioni rilevanti a portata di mano. Lo strumento combina mercato, domanda, offerta e logistica, offrendo un'esperienza di analisi interattiva che consente di esplorare i dati in profondità e al contempo il coordinamento tra le varie divisioni all'interno di un Paese.

Perché JET 360?

JET 360 permette un quadro standardizzato e olistico delle prestazioni delle singole nazioni e città, riducendo il tempo che gli analisti dedicano alla creazione e alla gestione dei report. Accompagnato da una solida cadenza di performance management, permetterà di focalizzarsi sulle città che necessitano di più attenzione. Più dettagli, meno spreco di tempo.

Il futuro di JET 360

L'obiettivo per il prossimo futuro è finalizzare il lancio di JET 360 in ogni paese in cui opera Just Eat Takeaway.com e implementare nuove funzionalità utilizzando tecnologie avanzate come i nuovi linguaggi di intelligenza artificiale che possono portare alla generazione di narrative sui dati e automatizzare le analisi fino a renderle prescrittive.

Per Just Eat Takeaway.com, JET 360 è l'inizio di una nuova era di data product interattivi in ambito Data Analytics. L’azienda si impegna costantemente a migliorare ed espandere le funzionalità della piattaforma per fornire ancora più valore ai propri consumatori, partner e rider.