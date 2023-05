Doppio Malto a Imola, 270 posti con dehors esterno, devolverà l'incasso della prima giornata al Comune di Imola per le famiglie colpite dal diluvio

Il ristorante Doppio Malto a Imola, la città dell’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, è il 36° in Italia e il 39° in Europa. L’intero incasso della prima giornata di apertura sarà devoluto a sostegno delle famiglie e delle realtà più colpite dall'emergenza alluvionale tramite il conto corrente dedicato del Comune di Imola. “Il modo migliore di ricominciare, per noi che ogni giorno ci impegniamo a regalare ai nostri clienti piccoli momenti di felicità, è sostenere il Comune di Imola -commentano Alessandro Bertusi e Massimo Benati, titolari del locale di Imola-. È solo un segno di vicinanza, di partecipazione e solidarietà. Ma un segno che sentiamo indispensabile”.

Doppio Malto propone 14 tipologie differenti di birra (anche senza glutine), cui si aggiungono la sperimentazione di tante edizioni limitate stagionali, Lamaro a base di birra e una carta di cocktail, classici e a base di birra, a cominciare dal Casanova, lo spritz rivisitato con la Summer Ipa, birra agrumata. Doppio Malto propone anche beer tour, degustazione con tre giri di assaggi (luppolo, malto e aromi”) in un’esperienza di viaggio intorno al mondo delle birre artigianali e scoprirne tutte le qualità. Tra un sorso e l’altro, si può giocare a biliardo, ping pong, scacchi giganti e calciobalilla. Per i bambini un’area dedicata al mini calciobalilla.

Doppio Malto non è solo birra: il menù va dalla carne alla brace alla pizza, e include antipasti, insalate e dessert. Tra i piatti più interessanti sul piano palatale, il Filetto lardellato, 250g di filetto di Black Angus con lardo alle erbe, rifinito con fiocchi di sale e olio EVO; la brace mista, selezione dei migliori tagli di carne serviti per due persone in un braciere al centro tavola; i galletti alla birra, i fritti siciliani come antipasti e le tartare con stracciatella e pomodori Piccadilly o con acciughe, battuto di giardiniera e salsa tartara e foglie di basilico. Tra i dolci, spiccano il Birramisù, tiramisù in barattolo con biscotti savoiardi inzuppati nella birra Black Stout e scaglie di cioccolato, e la Cheesecake all’italiana, crema di Robiola in barattolo e crumble di Sbrisolona con salsa al cioccolato o ai mirtilli. Per i bambini fino a 10 anni un menu a 8 euro con piatto a scelta tra burger, cotoletta o tagliata di pollo, acqua o bibita e dolce incluso.