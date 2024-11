Dopo Parma, Reggio Emilia e Bologna, Doppio Malto debutta a Modena, in via Emilia Est 776, con un nuovo locale ("un posto felice") che si aggiunge alle 43 birrerie con cucina in Italia (3 in Europa). L'asse emiliano-padano è quindi completo; o quasi: manca solo Ferrara e provincia. E la Romagna. Ad accogliere i clienti nel nuovo ristorante a Modena, una lista di 14 birre artigianali di produzione propria e il nuovo menu invernale appena presentato in tutti i locali dove non mancano i grandi classici come carne alla brace, burger, e pizze, ma debuttano piatti tradizionali e un po' gourmet come parmigiana di melanzane, mezzelune al tartufo, pizza zucca e tartufo e dolci come la brioche con gelato alla birra.

Per tutti i clienti del nuovo Doppio Malto a Modena anche due promozioni: sconto di 3 euro su tutte le birre da lunedì a giovedì per chi pranza e cena al locale; e menu gratuito per ogni bambino fino a 10 anni accompagnato da un adulto, ogni domenica a pranzo. Questa inaugurazione rappresenta un ulteriore passo nella crescita di Doppio Malto, che ha recentemente vinto il premio Insegna dell’Anno nella categoria Ristorazione servita.

Doppio Malto è un format che rientra pienamente nella categoria del retail esperienziale. La missione del marchio è "offrire non solo ottima birra artigianale, prodotta nello stabilimento di proprietà a Iglesias in Sardegna, ma anche l’atmosfera unica di un posto felice, dove non mancano biliardo, calciobalilla e tanti altri divertimenti a disposizione di adulti e bambini".

Le selezioni per il Doppio Malto di Modena sono ancora aperte per figure di operatori di sala e di cucina (è possibile candidarsi scrivendo a talent@doppiomalto.com). Opportunità professionali in tutta Italia e in Europa, grazie alle nuove aperture in programma a Brescia, Pompei, Sassari (entro il 2024) e in Francia, con Nizza, Marsiglia e Lione in previsione nella prima metà del 2025.