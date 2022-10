Dopo Bologna e Reggio Emilia, Doppio Malto inaugura un nuovo locale in Emilia-Romagna, a Parma: il nuovo ristorante si aggiunge ai 30 già aperti in Italia

Dopo Bologna e Reggio Emilia, Doppio Malto inaugura un nuovo locale in Emilia-Romagna, a Parma, zona Campus, Largo Sergio Leone 9a, vicino al cinema The Space fresco di restyling. Il nuovo ristorante si aggiunge ai 30 già aperti in Italia e ai 4 in Europa (Francia e UK). Così, anche nella città dove si vive meglio in Italia, secondo la classifica 2021 stilata dall’Università La Sapienza di Roma, si potranno gustare le birre artigianali prodotte dal birrificio nato ad Erba, in provincia di Como. Il nuovo locale a Parma offre uno spazio di 350 mq, 170 posti e il dehors. Parma sarà inoltre l’apripista del menu autunnale.

Ad oggi sono state già assunte 20 persone sul territorio, ma le selezioni sono ancora aperte per kitchen manager e staff di sala, part time e full time. Opportunità professionali che si estenderanno all’Italia e all’Europa: il piano di sviluppo del marchio prosegue e con esso aumentano anche le figure professionali ricercate: “Continueremo ad aprire nuovi ristoranti -conferma Giovanni Porcu, Ceo di Doppio Malto- La squadra Doppio Malto punta a crescere sempre di più. Entro fine anno abbiamo in previsione nuove aperture a Milano (San Babila), Verona (via dei Pellicciai), Modena (via Emilia), Bologna (piazza Malpighi)”.

Ad accogliere i clienti diverse prelibatezze e le birre Doppio Malto, a partire dall’ultima arrivata, in edizione limitata, l’Imperial Pils, e quelle fresche di premiazione del concorso spagnolo Cica, O Sole Mio e Summer IPA. Diverse le novità che entreranno a far parte del menù: i piatti a base di pesce, con l’ingresso delle vongole alla birra e del polpo al forno. Aumentano, poi, gli omaggi alle regioni d’Italia, che stavolta riguardano la Puglia, con il debutto delle friselle e delle bombette. Spazio alle novità vegetariane con l’ingresso del burger pesto trapanese e ricotta salata. Tra i dolci un classico: il birramisù con biscotti Savoiardi inzuppati nella birra Black Stout. Nell’attesa dell’ordine si ascolta buona musica, mentre si gioca a calciobalilla o biliardo. Il locale farà anche servizio delivery (Foodraces, Deliveroo, Glovo e Uber).