Doppio Malto apre a Milano, in via Dogana 1, il suo 30° ristorante in Italia, il 3° a Milano. Sviluppa 500 mq, ha un dehors ampio e colorato

A pochi passi dal Duomo di Milano, in via Dogana 1, ci si può da oggi sedere e gustare una birra di Doppio Malto, che qui apre il locale n.30 in Italia, 34° a livello europeo. Una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo della catena fondata (nel 2004) da Giovanni Porcu, sviluppo che prosegue con aperture di nuovi ristoranti in diverse città, a partire da Parma, Modena, Bologna.

Doppio Malto nasce come birrificio, ha ricevuto oltre 100 riconoscimenti internazionali per la sua birra di produzione artigianale sviluppando a partire dal 2017, anche la rete retail. Il locale di via Dogana 1 -il 3° in centro a Milano, dopo Navigli (viale Liguria) e Porta Romana (via Morosini)- offre uno spazio di 500 mq con circa 180 coperti, quindi ampio, Un posto felice, come recita lo slogan, dove divertirsi con gli amici per un pranzo, una cena o un aperitivo, giocando a biliardo o a calcio-balilla o sorseggiando un cocktail alla birra nel dehors.

Una novità: la Imperial Pils, birra a tutto pasto

Come in ogni Doppio Malto, non mancheranno piatti preparati con ingredienti del territorio e una scelta (ampia) di birre prodotte nel nuovo birrificio di Iglesias. E in più una birra creata appositamente per festeggiare la nuova apertura sotto la Madonnina: si tratta, per mutuare le parole dei mastri birrai di Doppio Malto, di "un’american imperial pils chiarissima, dalla tenue velatura e dalla schiuma pannosa, fine, compatta e persistente, prodotta con luppoli americani raccolti freschi, varietà citra, azacca e cascade, che conferiscono i tipici aromi di erbaceo, clorofilla e lemongrass. Sullo sfondo echeggiano note tropicali di ananas e mango". La birra è realizzata con la tecnica del dry hopping, che consiste nell’inserire il luppolo fresco alla fine, sulla birra fredda. In termini di abbinamenti, la Imperial Pils può tenere testa anche a fritti, hamburger, pizze e insalate. È una birra a tutto pasto. Il nuovo locale di via Dogana è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena e fa anche servizio delivery. Ma non solo birra: si può gustare carne alla brace, burger, le specialità a base di birra e il famoso Birramisù di Doppio Malto.