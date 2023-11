Gallery. Esselunga apre al Center Merlata Bloom di Milano

La rete Esselunga si consolida a Milano con un superstore realizzato al Lifestyle Center Merlata Bloom, in linea con il più moderno format dell'insegna

l nuovo superstore di Esselunga si inserisce in un contesto urbano e architettonico moderno, frutto di importanti operazioni di riqualificazione che hanno portato alla nascita del quartiere residenziale Uptown, del distretto Mind – Milan Innovation District e di Merlata Bloom.

"Essere in questo centro commerciale per noi rappresenta una nuova sfida sotto diversi punti di vista -ha commentato all'inaugurazione del nuovo superstore all'interno del primo lifestyle center di Milano, Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga-. Ci interessava essere in un centro commerciale di nuova generazione, all'interno di un ecosistema in grado di attirare una clientela diversa da quella cui siamo tradizionalmente abituati. Non solo, trattandosi di un quartiere nuova, ci saranno certamente famiglie giovani di recente costituzione ma, vista l'offerta del centro, sarà frequentato da fasce di clientela, come i teenager, che dovremo capire come soddisfare al meglio, lungo un orario più lungo rispetto a quello al quale siamo abituati (ndr: il centro commerciale chiude alle 22,00)

Le caratteristiche del punto di vendita

Lo store, che come format si ispira a quello di Brescia Triumplina che arriva per la prima volta a Milano, si estende su una superficie di vendita di 3.181 mq: l'apertura del superstore, che classicamente si apre con il reparto ortofrutta, fa parte di un lungo mall caratterizzato dalle vetrate che danno sulla lavorazione di pani e panificati, per sottolineare l'anima food company del retailer. Il mall ospita anche il Bar Atlantic (il 117esimo della rete) con la gelateria, oltre alla classica offerta per tutti i momenti della giornata, compresa la cucina a vista; di fronte, oltre 150 posti a sedere.

Non manca la profumeria a insegna beauty store eb, che si trova dalla porta opposta del corridoio del mall, rispetto all'ingresso nel superstore, nella sua formula completa, che prevede, oltre a un ampio assortimento, anche trattamenti di bellezza (trattamenti viso, mani, sopracciglia, e make up).

L'offerta

L’offerta include circa 18.000 prodotti di cui 500 nel reparto frutta e verdura, 180 per i formaggi, 100 salumi della miglior produzione nazionale, oltre 50 specialità gastronomiche e le proposte della Cucina Esselunga con più di 200 ricette pronte con piatti della tradizione italiana e dal mondo e i piatti vegetariani. Presenti i reparti assistiti di carne e di pesce dove sono presenti anche oltre 40 varietà di sushi, tra cui i prodotti nati dalla collaborazione esclusiva con Temakinho.

Nel zona pane (sulla quale Esselunga gioca la propria distintività) che comprende sia il banco assistito sia self service, il panificio interno sforna durante la giornata più di 18 varietà di pane fresco, comprese pizze e focacce (le famose focaccine, alle quali è stata dedicata una t-shirt, regalata ai clienti in occasione di questa apertura) utilizzando ingredienti naturali e farine selezionate. Particolare attenzione e spazio viene dato agli sfiziosi, pani speciali con olive, noci, pancetta e, a partire da questo negozio, anche pane con cioccolato fondente, una novità di questo negozio, che sarà successivamente estesa al resto della rete. Arricchisce l’offerta il banco personalizzato di Elisenda, la linea di pasticceria realizzata in collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea.

Presente anche l'enoteca, a cui Esselunga ha appena dedicato anche un sito eCommerce, con oltre 800 etichette, tradizionalmente suddivise per regione, cui si aggiunge un vero e proprio caveau per i vini pregiati. Presente, come consuetudine, un sommelier per guidare i clienti nella scelta dei vini.

I servizi

Lo store dispone di totem digitali per visualizzare tutti i piatti disponibili e prenotare quelli desiderati: la loro preparazione avviene sul momento e sono serviti con un sistema a chiamata.

Come da consuetudine, sono attive le casse veloci dedicate al self-payment e al self check-out e il Presto Spesa, disponibile anche su app. Anche in questo punto di vendita i consumatori possono usufruire del programma fedeltà Fìdaty.