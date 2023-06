Esselunga lancia un nuovo podcast con Chora Media

“Riso, patate e cactus” è il viaggio alla ricerca delle pratiche di coltivazione o culinarie prodotto da Esselunga e Chora Media con Lorenzo Bigiarelli

Esselunga continua nel suo percorso di strutturazione di progetti multimediali con un nuovo podcast e dopo la playlist per fare la spesa e l’iniziativa “Una volta era il cioccolato” relativo al cibo di domani, il retailer milanese torna a far coppia con Chora Media e Lorenzo Bigiarelli per il podcast “Riso, patate e cactus”. Al centro dei cinque episodi i futuri trend in ambito gastronomico, quelli che si prevede arriveranno sulle nostre tavole da tutto il mondo. Ad accompagnare lo chef in questo percorso diversi ospiti esperti: chef internazionali, agronomi, imprenditori e professori di alta cucina.

Gli episodi di Esselunga con Chora Media

Ad aprire le danze è il tema della fermentazione, una pratica che in Italia viene usata relativamente poco per singoli prodotti come i formaggi o il vino, ma che all’estero si esprime in una moltitudine di casistiche. A raccontare la fermentazione in Corea del Sud lo chef stellato Fabrizio Ferrari, mentre il focus sul ristorante Noma di Copenaghen lo fornisce il micologo Fulvio Vailati Canta.

Un tema sempre più in auge anche in Italia è quello delle proteine del futuro, tra cui il plant-based: al centro dell’esperienza di Bigiarelli la Thailandia, di Bali parla Andrea Torelli, ex concorrente di Masterchef.

Parliamo spesso di vertical farming e agricoltura idroponica come soluzione per il futuro delle coltivazioni e del Pianeta. E chi meglio di Luca Travaglini, co-founder e co-ceo di Planet Farms, può dare la propria testimonianza in merito?

Nuove proteine si, ma anche nuovi carboidrati: dall’Africa della chef Victoire Gouloubi si torna in Italia per la cucina sperimentale di Gaia Trussardi.

E se la cucina è sempre più attenta all’ambiente, il podcast di Esselunga e Chora Media non può non concludere parlando di ritorno alle origini con una puntata dedicata alla raccolta delle risorse alimentari selvatiche: un passo verso il passato per un futuro più green raccontato dalla cuoca selvatica Eleonora Matarrese e dal gastronomo Alessandro Di Tizio.