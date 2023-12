Essence entra in assortimento da Acqua e Sapone

In 22 store Acqua e sapone in Sardegna e in altri 50 nel resto d'Italia saranno disponibili i prodotti del brand essence, il make-up 100% vegan

Grazie all’accordo di Cosnova Italia con il gruppo Bubbles BidCo, i prodotti di marke-up del brand essence arriveranno in 22 punti di vendita Acqua e sapone in Sardegna entro fine anno e in ulteriori 50 nel resto d’Italia, con un'espansione che interesserà altri store nel corso del prossimo anno.

In otto negozi dell'insegna sono già stati allestiti i display essence che daranno visibilità al marchio con espositori dedicati per valorizzare il brand che invita a sperimentare e ad amarsi per come si è senza la paura di esser giudicati. Il payoff del marchio infatti è Pink & Proud a voler sottolineare l’unicità di ogni persona. Inoltre, tra i tratti distintivi anche la sostenibilità: è infatti 100% vegan e già da inizio 2023 tutti i suoi prodotti sono privi di particelle di microplastica.

Le dichiarazioni

“Questo accordo è un ulteriore passo avanti nello sviluppo della nostra distribuzione in Italia. Crediamo fortemente nel grande potenziale del nostro brand, visti i risultati estremamente positivi presso i rivenditori in cui è già presente. Il nostro obiettivo è costruire una forte community, far conoscere il nostro brand, i nostri prodotti e, soprattutto, essere dove si trovano i nostri consumatori e ovunque si trovi il nostro target di riferimento“ dichiara Nadine Langen, Ceo di Cosnova Italia.

“Siamo convinti che il modo migliore di crescere sia quello di farlo insieme, con partnership di valore fondate sulla qualità e la varietà dei prodotti che mettiamo a disposizione dei nostri clienti e dei territori in cui continuiamo a investire. L’accordo con cosnova – aggiunge Nando Barbarossa, direttore commerciale e marketing di Bubbles e vice presidente del consorzio Acqua & Sapone– mette al centro i numerosi consumatori che considerano Acqua & Sapone un punto di riferimento della loro quotidianità”.