Ethos Profumerie e L’Oréal lanciano un progetto green

Gli store Ethos Profumerie diventeranno punti di raccolta dove i consumatori potranno consegnare i loro flaconi di profumo vuoti che saranno portati a nuova vita da Rehub

I flaconi di profumo vuoti saranno recuperati e diventeranno un oggetto di design. Lo prevede l'accordo tra il brand L'Oréal ed Ethos Profumerie in prima linea per la sostenibilità ambientale. “Non potremmo essere più orgogliosi di promuovere con L’Oreal questo progetto -spiega Mara Zanotto, direttore generale di Ethos Profumerie-. Come Gruppo ormai da tempo siamo impegnati sul fronte della sostenibilità e questo programma è la perfetta incarnazione della filosofia di Ethos Profumerie, ma soprattutto testimonianza che grazie alla collaborazione tra le aziende anche la bellezza può contribuire a un futuro più sostenibile”.

Il progetto

Dal 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, fino al 12 maggio, i 142 punti di vendita Ethos Profumerie partecipanti diventeranno punti di raccolta dove i consumatori potranno consegnare i loro flaconi di profumo vuoti. A seguito della consegna di un flacone vuoto riceveranno uno sconto immediato di 20 euro valido sull’acquisto di un profumo ricaricabile o un formato ricarica delle fragranze Lancôme, Prada, Mugler o Yves Saint Laurent Beautè.

I flaconi vuoti raccolti, dopo il processo di recupero, saranno affidati a Rehub, startup basata a Murano e specializzata nella trasformazione degli scarti di vetro in oggetti di design. Attraverso un processo innovativo, Rehub trasformerà il vetro dei flaconi in un accessorio che sarà destinato ai consumatori Ethos Profumerie nel mese di ottobre.

"Siamo entusiasti di lanciare questo programma, che rappresenta un ulteriore

passo avanti nella nostra visione di un futuro più green e di un nuovo modello di bellezza più responsabili -dice Angela Scardapane, sustainability leader per la divisione lusso di L’Oréal-. Attraverso questa iniziativa, dimostriamo che l'industria della bellezza può giocare un ruolo cruciale nella promozione della sostenibilità".