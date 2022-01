Euronics Italia ha finalizzato, attraverso Nova, il passaggio di 4 punti di vendita dell’ex socio Galimberti, a riprova dell'attenzione dell’insegna nel mantenere un presidio territoriale omogeneo e capillare e livelli occupazionali pre-pandemia.

Nova ha rinnovato radicalmente i negozi ex Galimberti secondo un concetto omnicanale nel caso di via Solari a Milano, che li ha trasformati in negozi più attrattivi per i nuovi clienti post-pandemia. Nova ha riassorbito anche i 50 dipendenti, formandoli per soddisfare al meglio le esigenze della clientela.