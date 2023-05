Federgroup rilancerà la catena di locali (oggi sono 15) ispirati dal food porn creata nel 2020 da Vincenzo Galcone e Gianandrea Squadrilli

Fedegroup acquisisce Golocious, insegna di una catena di ristoranti food porn nata per idea di Vincenzo Falcone e Gianandrea Squadrilli. L'acquisizione da parte di Federgroup si presenta come preludio a una fase di sviluppo di Golocious caratterizzata da nuove aperture in Italia e all'estero.

La sinergia tra Fedegroup e Golocious nasce nel 2020 con la prima dark kitchen al Nyx Hotel Milan di Leonardo Hotels, partner di Fedegroup sul territorio nazionale e in Europa. Questa collaborazione ha visto in 2 anni l'apertura di 6 Golocious: 3 a Milano, 1 Verona (la seconda dark kitchen) e 2 in Oman, dove Fedegroup ha acquisito la società omanita Seven Friends Ltd.

Golocious ha oggi 15 locali in tutta Italia, da Milano a Palermo passando per Firenze, Roma e Caserta, un menù che comprende la pizza in teglia, lo sbamburger, e va dal burger&wine alla pizza&cucina, e oltre 200 dipendenti. Federgroup investirà con il supporto di Quadrivio e del fondo Industry 4.0, in formazione e ampliamento delle prime linee manageriali e nella digitalizzazione delle infrastrutture, portando il brand sulle più importanti piazze italiane e internazionali in ristoranti d'hotel e su strada.

"Fedegroup ha da sempre fatto dell'innovazione una delle sue leve strategiche fondamentali e l'acquisizione di un brand giovane e coraggioso, capace di irrompere sul mercato in un momento di profonda crisi come quello della pandemia, è la naturale evoluzione della collaborazione di successo che ci ha visti insieme negli ultimi 3 anni –commenta Roberto Imperatrice, ceo di Nabucco Holding, società proprietaria di Fedegroup–. Un investimento che dà ulteriore forza al nostro ramo d'azienda dedicato alla ristorazione retail e consolida la diversificazione del business aziendale. Abbiamo accompagnato Golocious nel debutto in Nord Italia e stiamo lavorando per supportare ad ogni livello la crescita del brand che prevediamo di inserire presto in nuove strutture in Italia e all'estero".

"L'accordo con Fedegroup ci permetterà di accelerare lo sviluppo del marchio, rafforzando la nostra presenza dove siamo già presenti e portandolo in nuove città –aggiunge Alessio Cutino, ad di Golocious-. Con la sua lunga esperienza nel mondo del food service è il partner giusto per affrontare queste sfide e siamo molto lieti di lavorare con Fedegroup e con Quadrivio, realtà che hanno dimostrato di apprezzare il nostro percorso e le nostre scelte strategiche".