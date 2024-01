Food protagonista a Marca 2024. La prima mortadella Igp in cotenna e per il mercato veg delle nuove referenze Toast e Bio KmVerde con lenticchie rosse nella linea di affettati vegetali Good&Green. Sono queste alcune tra le principali novità presentate alla ventesima edizione della fiera bolognese Marca dal Gruppo Felsineo, realtà imprenditoriale con sede in Zola Predosa (BO), oggi alla quarta generazione con 137 dipendenti e 55 milioni di euro di fatturato, tra i leader nella produzione di mortadella e di affettati vegetali.

Le novità di Felsineo a Marca 2024

“A Marca –spiega Andrea Righi, business unit director di FelsineoVeg- presentiamo diverse novità, tra cui in anteprima Good&Green KmVerde Mopur con lenticchie rosse. Si tratta di una nuova ricetta a base di farina di lenticchie rosse di origine toscana che va ad arricchire la gamma biologica Good&Green di FelsineoVeg. È un prodotto alfiere della sostenibilità, in quanto, per ridurre al minimo le emissioni legate al trasporto, utilizza la principale materia prima di prossimità. Al salone delle mdd presenteremo, inoltre, il restyling dell’intera linea Good&Green Mopur Bio disponibile nei gusti delicato, con lupino, al pepe fairtrade e lenticchie rosse. La linea, che usa solo ingredienti biologici di alta qualità, nasce da un calibrato bilanciamento di farine bio di cereali e legumi attraverso un processo produttivo che preserva l’integrità degli ingredienti naturali, grazie alla fermentazione naturale e alla cottura ad acqua”.

Felsineo, la blockchain entra nel mondo bio

Il manager continua: “Per la massima trasparenza nei confronti del consumatore, la linea Mopur Bio adotta la tecnologia blockchain, che permette di tracciare l’intera filiera di produzione. Scansionando il qrcode presente sul prodotto e inserendo il numero del lotto, si potrà conoscere la storia dell’affettato vegetale acquistato, dalla selezione delle materie prime alla trasformazione, fino alla fase di affettamento. Per chi cerca un alimento per pranzi e snack veloci, sani, appetitosi e ricchi di proteine vegetali (33%), presentiamo il nuovo Good&Green affettato plant based per toast. Nel pack sono presenti sette fette nel pratico formato da 50 grammi. Tutti i prodotti Good&Green di FelsineoVeg rispondono alle moderne esigenze di consumo che si indirizzano su prodotti di qualità, provenienti da filiere sostenibili, perfetti per chi cerca un’alimentazione sana, variegata e gustosa. Sono ideali per gli sportivi che necessitano di incrementare l’apporto proteico giornaliero, ma anche per tutta la famiglia”.

Felsineo, a Marca riflettori sulla mortadella

Dal lato invece del Laboratorio Felsineo -la linea introdotta nel 2013 realizzando un apposito laboratorio dedicato alle produzioni di eccellenza dove macinare la carne fresca, per poi legarla a mano e cuocerla nelle stufe- guadagna i riflettori La blu, mortadella -ricetta con e senza pistacchio- prodotta in accordo con il disciplinare regolato dal Consorzio Mortadella Bologna Igp. Particolarità, “la prima mortadella in cotenna sul mercato a potersi vantare del marchio indicazione geografica protetta”.

Per Felsineo anche un nuovo programma per promuovere un’alimentazione equilibrata

“Oltre a presentare nuove referenze -conclude Righi- approfittiamo dell’autorevole vetrina di Marca per lanciare il nostro programma di food education finalizzato a promuovere un’alimentazione equilibrata basata anche sull’utilizzo di proteine sia animali che vegetali. Questa iniziativa è ideata in collaborazione con Iader Fabbri, l’autorevole biologo nutrizionista e divulgatore scientifico che ci sta affiancando per sviluppare strategie e iniziative in grado di valorizzare gli aspetti salutistici che contraddistinguono i nostri prodotti”.