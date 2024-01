Fradiavolo apre a Roma Ostiense e arriva a complessivi 27 ristoranti. In questa apertura ha coinvolto anche il cocktail bar romano Freni&Frizioni Draft

Fradiavolo sceglie il quartiere Ostiense (via Porto Fluviale) per aprire il suo secondo ristorante romano, salendo così al ragguardevole numero di 27 pizzerie in totale. La catena presieduta da Mauro D’Errico e Gianluca Lotta e controllata da Gioia Group, si caratterizza anche per gli interni e gli arredi dei locali: finiture e complementi di arredo identitari di Fradiavolo, con pezzi vintage in dialogo con materiali di recupero, graffiati dalla mano dello street artist Edo Bansone che ha firmato i muri interni.

Una scelta che amplifica il fascino underground del quartiere, dovuto dalle numerose opere di street art che ne decorano i palazzi per un risultato che unisce pizza, arte e design concepito dallo studio di architettura Velvet di Gianluca Bocchetta e soci (Giulia Farinotti e Alessio Primavera) con il quale Fradiavolo ha inaugurato la collaborazione. Fradiavolo ha coinvolto nel suo progetto anche il cocktail bar romano Freni&Frizioni Draft per proporre, nel suo menu, l’inedito abbinamento pizza & cocktail.

“Questo secondo locale che apriamo nella Capitale è il primo con una grande collaborazione con Freni & Frizioni -conferma Mauro D’Errico-. Nasce così un nuovo capitolo della storia di Fradiavolo che abbinerà pizza e cocktail, in un quartiere iconico della piazza romana”

Fradiavolo, Roma Ostiense (via del Porto Fluviale, 7/C), Orari: lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-domenica: 12-15 – 19-23

venerdì-sabato: 12-15 – 19-00