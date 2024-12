Fratelli Arena approva il Bilancio di Sostenibilità 2023

#Esg. Il Gruppo Arena (VéGé), attivo in Sicilia con le insegne Decò eSuperConveniente, ribadisce la mission di creare e condividere valore con territorio e persone.

Trasparenza e responsabilità sono i due asset su cui si incentra il Bilancio di Sostenibilità dei Fratelli Arena S.r.l., società core del Gruppo Arena (VéGé), appena approvato e relativo all’anno 2023, insieme al Piano di Sostenibilità 2024/26.

“Ogni iniziativa che intraprendiamo è guidata dalla volontà di lasciare un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e sul territorio siciliano. Sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un principio guida per costruire un futuro migliore per le generazioni future” dichiara Giovanni Arena, amministratore delegato del Gruppo Arena.

I pilastri della strategia di sostenibilità

La strategia di sostenibilità del Gruppo Arena si sviluppa su tre pilastri fondamentali:

Comunità e benessere con l'obiettivo di promuovere inclusione, formazione e legami duraturi con il territorio e le persone. Nel 2023, sono state donate 160 tonnellate di cibo a Banco Alimentare e altre associazioni e attivati percorsi di inserimento lavorativo di persone con disabilità mentale. Ambiente e innovazione verde: sono dieci gli impianti fotovoltaici presenti con una potenza installata di 8,1 MW, che hanno evitato l’emissione di 1.998 tonnellate di CO₂ nel 2023. Anche nella costruzione degli store si utilizzano tecnologie all’avanguardia per l’efficienza energetica e la sostenibilità. Trasparenza e responsabilità: Nel 2023, il valore economico generato è stato di 1.158,5 milioni di euro, di cui il 95% redistribuito fra gli stakeholder.

I numeri del Gruppo Arena

Importanti i numeri del gruppo che registra un fatturato di 1.157 miliardi di euro di fatturato, conta 194 punti di vendita in varie province della Sicilia (di cui 102 in concessione

di vendita e 15 tra nuove aperture e ristrutturazioni) con diverse insegne, tra

cui Iperstore Decò, Superstore Decò, Maxistore Decò, Supermercati Decò, Gourmet Decò,

Local Decò, e SuperConveniente e quattro centri di distribuzione. L'organico comprende 2.299 dipendenti, il 99% con contratti a tempo indeterminato. La fidelity card conta 613.661 clienti. Significativa anche la presenza delle mdd (parliamo di 2.500 prodotti) così come delle ore di formazione erogate che ammontano a 12.509.

“Con il nostro impegno anticipiamo l'obbligo di rendicontazione delle sostenibilità,

dimostrando la maturità e l’orientamento della governance del Gruppo verso una gestione

sostenibile e trasparente. Questo risultato è il frutto di un lavoro corale che coinvolge tutte

le funzioni aziendali e riflette i nostri valori di responsabilità, innovazione e rispetto per

l’ambiente” aggiunge Lorenzo Laureti, risk & sustainability manager del Gruppo Arena.