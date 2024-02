Gallery. A Roma Decò Gourmet (Multicedi) con il format Pizza Lab

Multicedi (VéGé) replica a Roma il format Decò Gourmet (progettato da Cean) dotato dello spazio Pizza Lab, uno store adiacente ed esterno per il consumo in loco

Nella Capitale Multicedi (VéGé) replica il format Decò Gourmet proponendo anche l'area dedicata a Pizza Lab, uno spazio adiacente al punto di vendita, con apertura indipendente, e pensato per un'offerta di pizza preparata in più varianti per assecondare i più svariati gusti dei consumatori da degustare in loco con posti a sedere o da portare via. Lo spazio, progettato da Cean, si trova in Corso d'Italia 32F, a Roma, è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21 e risponde alle logiche della formula Gourmet con un assortimento pensato per valorizzare le eccellenze del territorio.

Il punto di vendita

L'area freschi è il fulcro dell'offerta con reparti serviti: forno, pasticceria, cucina, salumeria, macelleria e ortofrutta a libero servizio. I consumatori possono usufruire di pane caldo sformato quotidianamente, secondo tecniche tradizionali e attraverso scrupolosi processi di lavorazione, una proposta di eccellenze dolciarie preparate artigianalmente, piatti pronti per i vari momenti della giornata. Importante anche lo spazio per la cantina dove è presente un sommelier per consigliare vini e abbinamenti e dare informazioni sui prodotti e sul loro utilizzo, insieme a notizie sui produttori e le relative cantine.

L'offerta mdd comprende oltre 1.000 prodotti a marchio Decò: 5 linee, Classica, Gusto, Bio, Senza lattosio, Senza glutine, realizzate da aziende selezionate, tutte con filiera tracciabile e trasparente. A queste si aggiungono le referenze della linea Gastronauta, il brand premium di Decò Italia.