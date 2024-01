Un restyling di oltre 1.200 item Decò nel 2023 e nuovi importanti obiettivi per la marca premium Il Gastronauta. Decò Italia racconta progetti e risultati

"La marca del distributore di Decò Italia cresce in maniera costante ottenendo ottime performance". Lo sottolinea a Marca 2024, Gabriele Nicotra, direttore generale di Decò Italia, annunciando nuove e importanti attività per potenziare la mdd nei prossimi anni. "Il cliente chiede l'apporto della marca privata -prosegue- per la qualità e la convenienza. A noi non resta che colmare il gap ancora esistente spingendo su questo settore".

Restyling per Decò che arriva a 1.200 referenze

La centrale di acquisto creata da Multicedi e Gruppo Arena (VéGé), come raccontato in questo articolo, attive in Campania e Sicilia, in tre anni, ha effettuato il restyling completo del brand Decò che ha coinvolto oltre 1.200 prodotti in differenti categorie di prodotto che coprono vari segmenti: dal biologico al vegetariano, dai prodotti freschi e surgelati al petfood.

La strategia di Decò è da sempre articolata su due marchi, uno entry level e uno premium accessibile, entrambi trattati in Edlp. Per Decò Italia la sfida per il futuro sarà proprio puntare sul segmento premium, penalizzato in generale dalle difficoltà economiche del contesto attuale ma con grandi opportunità di crescita perché capace di coniugare qualità e convenienza, veri driver della marca privata.

Il Gastronauta tra salumi e sostenibilità

Il brand Il Gastronauta, in particolare nel 2023, ha ampliato la sua offerta con nuovi lanci in più categorie. Tra i più importanti dello scorso anno, i salumi. E, per allinearsi con le più moderne esigenze e normative in termini di sostenibilità, il gruppo ha attivato soluzioni per rendere i propri prodotti più rispettosi dell'ambiente: ne è un esempio la scelta di togliere l'aria dalle confezioni fornendo al cliente un prodotto con più contenuto.