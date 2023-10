Gallery. Dodecà (Multicedi) ammoderna il format

A Villaricca (Na), Multicedi (VéGé) propone un punto di vendita Dodecà moderno, con una comunicazione veicolata tramite digital signage

Con l'insegna Dodecà, Multicedi (VéGé) propone la formula every day low price puntando sulla convenienza continuativa e costante della sua offerta. La società, che in area 4 gestisce anche l'insegna Decò, sta sviluppando velocemente questo format rinnovandolo nell'ambientazione e nei servizi. In particolare, lo store Dodecà di Villaricca (Na), con il Gruppo Catania Network, si presenta con un'ambientazione d'impatto, un forte focus sui freschi cn banchi serviti sul perimetro e con alcune novità rispetto al passato: in alcuni reparti si è voluto sfruttare al meglio il digital signage con dei led perimetrali più ampi sui quali comunicare in maniera dinamica contenuti di servizio e informazioni sulle categorie merceologiche specifiche del reparto. Inoltre, è stato attivato il servizio di self scanning La spesa senza attesa.

Il reparto ortofrutta, come raccontato in questo articolo su Fresh Point Magazine, ha esposizioni che puntato sull'effetto scenico e teatrale, inoltre è stata inserita l'Orteria, non più al centro del reparto ma sul perimetro come banco servito dove i consumatori possono scegliere frutta e verdura già tagliata e, in alcuni casi, porzionata, per i propri piatti. Il punto di vendita, situato in Corso Italia 170, si sviluppa su un'area di oltre 1.800 mq e dispone di varie soluzioni sostenibili.

La mdd

Per rafforzare l'aspetto chiave del format, ossia la convenienza tutto l'anno, Dodecà prevede oltre 1.000 referenze a marchio Decò, a cui si aggiunge l'offerta della linea premium Gastronauta ben valorizzata con esposizioni dedicate e una comunicazione interna che ne evidenzia la presenza.