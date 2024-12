Gallery. Il pop-up store Shein di Napoli a tema natalizio

Nuovo temporary store per Shein che sceglie Napoli per il negozio con un'ambientazione tipica del Natale e un'offerta in linea con la tradizione

Shein torna nel capoluogo partenopeo con un temporary store che resterà aperto fino all'11 dicembre, situato a Piazzale Tecchio. Il concept Shein Snowville, come lo stesso nome suggerisce, dedica ampio spazio alle decorazioni natalizie, dispone di numerosi alberi di Natale addobbati in vari angoli del negozio. Il marchio animerà la Mostra d’Oltremare.

Ad ingresso i clienti verranno accolti da uno spazio illuminato da lucine scintillanti, con un maestoso albero di Natale che domina la scena. Dettagli come una cassetta delle lettere per Babbo Natale e giganteschi pacchi regalo arricchiscono l’ambiente. Inoltre, è stato creato un paesaggio invernale fiabesco con alberi ricoperti di neve e installazioni che ricordano distese innevate. Molti corner sono stati pensati per selfie e foto ricordo, rigorosamente da postare sui social network, come ormai tendenza impone.

L'assortimento

L'offerta comprende tutte le categorie di prodotto del brand: dai capi kids, all’esclusiva linea Shein X, passando per l'abbigliamento uomo e donna, fino a una selezione Home dedicata all'arredamento e un’area Beauty interamente riservata ai prodotti Sheglam. Lo store sarà aperto dalle 11 alle 20 e nel weekend l'apertura sarà anticipata alle 10.

La rete Shein

Questa apertura si inserisce in un contesto di pop-up store già sperimentati in altre città italiane come già raccontato da Gdoweek. Tra le città già testate ricordiamo Milano, Torino, Roma, Catania e Pescara.