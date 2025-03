Nuova disposizione degli spazi con un potenziamento del libero servizio. Esposizione e comunicazione facilitano il percorso e gli scaffali più bassi danno un'ampia visibilità di tutta l'area vendita

L'ipermercato Ipercoop di Gravina di Catania (Ct), locomotiva alimentare del centro commerciale Katanè, in via Salvatore Quasimodo, si rinnova e dopo appena 60 giorni riapre al pubblico con una veste rinnovata. Un primo intervento era stato effettuato al momento dell'acquisizione da parte del gruppo New Fdm (Radenza) entrato nel mondo Coop da circa tre anni come master franchisee di Coop Alleanza 3.0. In quel caso l'area di vendita era stata ridotta da 8.000 agli attuali 4.000 mq. Oggi, la società torna a investire su quello store, in linea con il programma di rinnovamento della sua rete.

Il punto di vendita

Lo store è stato totalmente rinnovato e presenta oggi una nuova disposizione degli spazi e del layout. Spostata sia l'area ristoro che l'area dei freschi, entrambe precedentemente poste in zona centrale. Oggi l'ortofrutta apre il percorso di vendita, e sul perimetro di destra si allineano e susseguono i banchi serviti di gastronomia e pasticceria in primis, poi pescheria dove è presente un banco con alcune ricette pronte da cuocere, macelleria dotata anche di un'ampia vasca perimetrale per il take away, molto ben evidenziata dalla comunicazione interna, e da una teca per la frollatura delle carni più pregiate. "Qui -ci spiega un addetto al reparto- forniamo la data esatta di macellazione per consentire al cliente di fare la sua scelta anche sulla base del tempo di frollatura. Disponiamo di carni internazionali e di tagli di alta qualità".

Di fronte ai banchi un'ampia zona per le vasche refrigerate che completano l'offerta di formaggi, carne, gastronomia per il take away e per le offerte, con una suddivisione dei prodotti che risulti semplice e funzionale per il consumatore. I formaggi, per esempio, sono stati suddivisi in nazionali ed esteri e ancora in grattugiati e stagionati. Numerose anche le ricette di prodotti pronti da cuocere, sia in ortofrutta sia nella piazza dei freschi. Riposizionata anche l'area ristoro, collocata a ridosso della galleria (in passato si trovava all'interno dello store) e di fronte la gastronomia per consentire anche ai visitatori del centro di poter sostare per una pausa.

Centralmente e sull'area sinistra dell'ipermercato si trovano la cantina, il grocery e a chiusura del percorso non food e stagionale. Le scaffalature dello spazio centrale sono state abbassate per consentire una visibilità totale del punto di vendita. Anche nella cantina è stata effettuata una suddivisione delle etichette e delle zone di produzione con un focus sui vini dell'Etna, sui Bianchi di Sicilia a cui si aggiungono le aree regionali. Anche in questo caso la comunicazione a scaffale orienta il consumatore nella sua scelta di acquisto.

In una logica di cross selling si trovano alcuni corner fuori banco come nel caso di Nutella e pane confezionato per un input all'acquisto combinato. Tra le novità in ortofrutta c'è il frigo per i prodotti da agricoltura idroponica di Coop dotato di un qr code che fornisce informazioni sul progetto della cooperativa.

Sulle pareti del reparto non food, a chiusura del percorso, sono stati posizionati infine alcuni schermi che veicolano i valori cardine del gruppo e sottolineano alcune parole chiave: etico, sicuro, ecologico, trasparente, conveniente e buono.