Gallery. Prezzemolo&Vitale (Coralis) sbarca a Mondello (Pa)

La rete dell'insegna siciliana Prezzemolo&Vitale (Coralis) apre a Mondello (Pa) il suo ottavo punto di vendita, il primo al di fuori del contesto cittadino con un'offerta mirata al target della località balneare

Ottavo punto di vendita per Prezzemolo&Vitale, insegna socia Coralis, che consolida la sua presenza nel palermitano con una superette di 200 mq realizzata a Mondello, zona balneare vicino al capoluogo siciliano. Con questa apertura il gruppo si spinge oltre i confini della città conquistando un'area urbana marittima e turistica. Per questo motivo ha sviluppato un'offerta in linea con questo target di riferimento, pensata per una spesa veloce e con pasti pronti o veloci da cucinare.

Lo store si trova in via Torre di Mondello e rispecchia la tipica formula dell'insegna con focus sui freschi: ortofrutta, macelleria, salumeria, gastronomia con una proposta di panini gourmet e uno spazio dove riscaldare le pietanze da mangiare in loco. Completa l'offerta l'enoteca. "Nella località balneare -spiega Giusi Vitale che ha creato l'insegna insieme al marito Giuseppe Prezzemolo, oggi gestita anche dai figli- naturalmente esistono già ottime botteghe di antica tradizione e anche grandi supermercati, ma da tempo molti clienti che hanno casa nella borgata di mare, richiedevano un punto di vendita localizzato lì, fruibile a piedi comodamente".

Ecco che la formula di Prezzemolo&Vitale, che dà enfasi ai prodotti del territorio e alle eccellenze enogastronomiche, alla qualità espositiva in un ambiente volutamente ricercato con corner specializzati, oltrepassa i confini della città per conquistare un'area urbana prettamente turistica e marinara.

"La formula vincente -aggiunge Giuseppe Prezzemolo- è sempre la stessa: la comodità del supermercato racchiusa nella dimensione, soprattutto umana, della bottega, insieme a un approccio al cliente che mira all’ascolto e alla cura, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di spesa diversa, quasi familiare ma anche di scoperta e sperimentazione di sapori nuovi. Al mare le persone sono rilassate, fanno la spesa con indosso il pareo, arrivano direttamente dalla spiaggia, hanno bisogno di incontrare un sorriso, a volte un suggerimento per un pasto veloce ma buono". E aggiunge: "Siamo felici di aprire qui il nostro ottavo negozio, saremo ancora più vicini ai nostri clienti, e poi speriamo anche di contribuire attivamente alla vita di questa borgata che merita davvero molto perché è stupenda, piena di vita, di cultura e tradizioni antiche". Anche in questo store sarà attivo il servizio a domicilio.

La presenza di Prezzemolo&Vitale

L'insegna opera anche a Londra con punti di vendita che rispecchiano il format italiano sviluppato a Palermo. L'intento è di continuare ad espandersi proponendo al di fuori dei confini italiani il meglio della produzione enogastronomica italiana e siciliana in particolare. In Sicilia, il gruppo ha diversificato negli anni la sua proposta per intercettare differenti target di consumatori e varie occasioni di consumo. Ne è un esempio il format Retrobottega raccontato in questo articolo.