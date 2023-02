Gdoweekly #20. L’automazione dei freschissimi. Le strategie Walmart. Sanremo e la gdo

Nella ventesima puntata parliamo del primato nell'atuomazione dell'ortofrutta di Cno, delle strategie di Walmart e di Greenweez

È uscita la ventesima puntata di Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!

In questa puntata:

Abbiamo visitato il polo logistico di Conad Nord Ovest che lancia il primo sistema di picking automatizzato per l'ortofrutta in Italia

Walmart mette in campo una serie di strategie per offrire esperienze di alto livello sia al consumatore, sia al venditore

Sorgente Natura cambia nome in Greenweez e si certifica Società Benefit attraverso tre linee guida all'insegna della sostenibilità

Cosa hanno fatto i retailer sui social nella settimana di Sanremo?

Carrefour Italia lancia Carrefour Zero Sprechi Collection con un partner attento all'ambiente: Brabantia

