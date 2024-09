Gruppo 3A (Despar Nord Ovest) sponsor al Festival delle sagre astigiane

In linea con la volontà di valorizzare i localismi, Gruppo 3A (Despar Nord Ovest) sponsorizza la cinquantesima edizione del Festival delle Sagre Astigiane 2024 in programma 7 e 8 settembre

Per valorizzare le eccellenze eno-gastronomiche e le specialità dell’antica tradizione astigiana e piemontese e i suoi produttori, Gruppo 3A (Despar Nord Ovest) è sponsor ufficiale della cinquantesima edizione del Festival delle Sagre Astigiane 2024 in programma sabato 7 e domenica 8 settembre in Piazza Campo del Palio ad Asti. Per l'occasione sarà allestito un ristorante all’aperto dove sarà possibile degustare le migliori ricette tradizionali preparate con i prodotti di eccellenza del territorio.

“Le tradizioni e le delizie culinarie locali, i prodotti, i sapori che saranno al centro di questo evento sono da sempre sinonimo di qualità, genuinità e autenticità del territorio piemontese -afferma Gianluca Bortolozzo, presidente del cda del Gruppo 3A-Despar Nordovest-. Da parte nostra attraverso il nostro lavoro quotidiano non possiamo che continuare a incoraggiare e supportare tutti quei grandi artigiani del gusto che sanno produrre questi prodotti di eccellenza, che abbiamo il piacere e l’onore di ospitare e promuovere anche all’interno dei nostri punti di vendita".

La valorizzazione dei localismi

Il gruppo 3A, che gestisce in esclusiva l’insegna Despar per Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta con oltre 800 collaboratori totali e 160 supermercati, tra rete diretta e affiliata, opera ad Asti e provincia con 38 supermercati. L'attenzione al territorio si traduce anche nelle scelte assortimentali dell'insegna che nella sua offerta dispone di produzioni di filiera corta e di agroalimentari regionali: dalla pasta fresca (gli agnolotti al plin) ai biscotti alla nocciola. In questo contesto si inserisce anche il brand Sapori del Territorio con item locali.