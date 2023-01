Gruppo Gabrielli: scende l’iva per i beni di prima necessità

In linea con la legge di bilancio, il Gruppo Gabrielli recepisce la normativa e abbassa il prezzo dei prodotti di prima necessità per i quali è stata adottata l'iva al 5%

Negli store della rete del Gruppo Gabrielli, attivo con le insegne Oasi, Tigre e Tigre Amico, scende l'iva al 5%, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio, per i beni di prima necessità tra cui assorbenti e tamponi, latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, preparazioni alimentari per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini e pannolini per bambini. Scende anche la percentuale per il pellet.

A riguardo interviene l'amministratore delegato di Magazzini Gabrielli, Luca Silvestrelli, che afferma: "Ci tenevamo a far sapere subito ai nostri clienti che abbiamo recepito immediatamente il dettato normativo e sulla scia dello stesso abbiamo abbassato i prezzi dei prodotti interessati. Lo abbiamo fatto con entusiasmo e convinzione perché riteniamo prioritaria la difesa del potere d’acquisto dei consumatori, concetto espresso anche da Federdistribuzione, la quale da molto tempo chiede la riduzione dell’iva sui beni essenziali, seguendo quanto accade da anni in altri Paesi europei. Questa decisione dell’attuale Governo, conforme peraltro anche ad una direttiva europea, la 542 del 2022, recepisce quindi la richiesta della Grande Distribuzione, vicina alle esigenze dei cittadini". Silvestrelli aggiunge: "Tutti noi della Grande Distribuzione Organizzata rappresentiamo l’ultimo anello di una filiera che porta i prodotti nelle case degli italiani, siamo il principale punto di riferimento per gli acquirenti. Ci auguriamo a questo punto che tutti gli altri componenti di questa filiera abbiano anch’essi la stessa sensibilità nei confronti dei consumatori finali e non agiscano ancora sulla leva del prezzo, in una fase economica complessa per il Paese”.