Gruppo Selex: risultati e obiettivi nel decimo Bilancio di Sostenibilità

Sono vari gli ambiti su cui il Gruppo Selex si muove per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità elencati nell'apposito bilancio alla sua decima edizione

Lotta allo spreco alimentare, packaging green, rispetto per l'ambiente, attività sociali. Tanti gli ambiti su cui il Gruppo Selex opera per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità elencati nell'apposito bilancio quest'anno alla sua decima edizione.

“Insieme alle imprese socie del Gruppo da molti anni lavoriamo affinchè la sostenibilità economica sia sempre più integrata alla sostenibilità ambientale e sociale delle nostre aziende. Gli imprenditori sono naturalmente orientati a dare grande importanza ai territori in cui operano e su questa base stiamo costruendo, attraverso processi sempre più strutturati, gli obiettivi di costante e ambizioso miglioramento di tutte le dimensioni della sostenibilità” afferma Maniele Tasca, direttore generale Gruppo Selex.

Le attività sostenibili del Gruppo Selex

Nel 2022 Gruppo Selex ha investito risorse per un valore totale di oltre 7 milioni di euro in

attività sociali, sportive e culturali a sostegno del territorio e a supporto del terzo settore.

Tra i progetti

Tutti per l'Ucraina che ha permesso di devolvere a Medici senza Frontiere un valore complessivo pari oltre 730.000 euro e che grazie a un ulteriore sviluppo a livello locale ha ottenuto 1 milione e 200 mila euro di donazioni.

che ha permesso di devolvere a Medici senza Frontiere un valore complessivo pari oltre 730.000 euro e che grazie a un ulteriore sviluppo a livello locale ha ottenuto 1 milione e 200 mila euro di donazioni. Tutti per l’Emilia-Romagna ha raccolto oltre 500.000 euro a favore delle comunità colpite dall’alluvione. Il progetto, grazie al sostegno di iniziative regionali promosse da alcuni soci, è arrivato così ad oltrepassare complessivamente la somma di 1 milione e 300 mila euro di donazioni.

La lotta allo spreco alimentare : Selex è intervenuto con varie attività, anche digitali, per il recupero delle eccedenze alimentari donando oltre 2 milioni di kg di prodotti, compreso il fresco non venduto.

: Selex è intervenuto con varie attività, anche digitali, per il recupero delle eccedenze alimentari donando oltre 2 milioni di kg di prodotti, compreso il fresco non venduto. Conversione in packaging sostenibili: quasi l’80% delle confezioni sono state modificate riducendo l’impatto sull’ambiente e favorendo l’impiego di materiali di riciclo.

”Il decimo Bilancio di Sostenibilità rappresenta per noi un traguardo importante, di crescente consapevolezza rispetto ai temi della Responsabilità Sociale d’Impresa -commenta Alessandro Revello, presidente di Gruppo Selex-. A guidarci è proprio il senso di responsabilità che sentiamo verso i nostri clienti che ogni giorno, in tutt’Italia, ci accordano la loro fiducia. È per loro che, in un ‘ottica di sostenibilità economica e sociale e con l’obiettivo di proteggere il potere d’acquisto dei consumatori dalla spinta inflattiva, abbiamo lanciato Spesa Difesa. La campagna ha permesso alle famiglie italiane di riuscire a risparmiare oltre 22 milioni di euro sui prodotti a marchio Selex".

Il valore della mdd

I prodotti a marchio del distributore del Gruppo Selex per il 95% provengono da fornitori di origine italiana e nell’ultimo anno sono aumentati del 93% i partner con certificazione d’origine. In questo ambito, il gruppo ha sottoscritto la Carta dei Valori: un programma certificato da un ente terzo che attesta gli impegni e gli obiettivi di sostenibilità assunti da Selex per la mdd.

Il rispetto per l'ambiente

A completamento delle azioni intraprese, Selex ha installato impianti fotovoltaici che hanno registrato un +20% di emissioni consentendo la produzione oltre 18.000.000 kWh di energia “pulita” ed evitando l’emissione in atmosfera di oltre 5.800 tonnellate di CO2. Inoltre, la Centrale Selex acquista ormai da tre anni esclusivamente energia verde

certificata tramite Garanzia di Origine.