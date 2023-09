Gruppo VéGé avvia l’iniziativa Noi Amiamo la Scuola

Si rinnova l'impegno del Gruppo VéGé per il territorio e per la scuola attraverso un progetto, attivo fino a dicembre, che coinvolgerà i clienti

Si rinnova l'impegno di VéGé nei confronti delle scuole e del territorio. Per il settimo anno, torna l’iniziativa Noi Amiamo la Scuola, attivata con il supporto della Rete Itasf, rete di scuole facente parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e dedicata agli Istituti Comprensivi, Scuole Statali e paritarie di 1° e 2° grado, Scuole d’Infanzia Statali e paritarie presenti su tutto il territorio italiano. “Per noi di VéGé è importante promuovere un sostegno concreto all’istruzione, contribuendo alla formazione della società di domani, con la consapevolezza di aver aiutato studenti, insegnanti e famiglie a cui vogliamo essere sempre vicini -commenta Francesca Repossi, responsabile marketing di Gruppo VéGé-. Grazie a Noi Amiamo la Scuola e a Noi Amiamo lo Sport, che da due anni affianca l’attività, trasmettiamo i valori dell’aggregazione sociale, dell’unità, del gioco di squadra, ma allo stesso tempo miglioriamo il benessere fisico e psicologico dell’intera comunità”.

Come partecipare

L'iniziativa si terrà dal 20 settembre al 10 dicembre 2023. Per partecipare sarà sufficiente effettuare la spesa negli store della rete: per ogni 15 euro di spesa e multipli su scontrino unico, sarà impresso un Codice QR, a cui si aggiungeranno altri Codici QR se nella lista saranno presenti i prodotti acceleratori a marca Ohi Vita (la mdd benessere del Gruppo) e Mucho Amor (la linea pet care e pet food del Gruppo) e di altri brand partner dell’industria di marca. I clienti che vorranno partecipare potranno raccogliere dei tagliandi con dei codici in formato digitale, che andranno scannerizzati attraverso l'omonima app dedicata al progetto, disponibile per Android e iOS.

A conclusione dell'operazione sarà stilata una classifica per insegna. Alla scuola arrivata prima andrà un buono digitale di 10mila euro mentre alle scuole inserite nella classifica saranno attribuiti buoni per mille e 500 euro, in funzione al numero dei codici ricevuti.