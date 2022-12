Hisense donerà entro Natale i suoi TV 43E79HQ per le sale giochi dei reparti pediatrici coinvolti. L’iniziativa è in collaborazione con l'Inter e altri partner del club nerazzurro

Hisense Italia porta insieme a Inter un tocco di colore nelle pediatrie degli ospedali di Milano e periferia. L’azienda, official partner della squadra nerazzurra, donerà entro Natale i suoi TV 43E79HQ per le sale giochi dei reparti pediatrici coinvolti, con l’obiettivo di regalare un momento di spensieratezza a tutti i piccoli pazienti delle strutture. Il Policlinico di Milano e il Centro Maria Letizia Verga di Monza hanno già ricevuto alcuni televisori consegnati personalmente da due delegazioni nerazzurre insieme a Gianluca Di Pietro, ceo di Hisense Italia, e ai giocatori della prima squadra Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi.

“Grazie alla nostra partnership con Inter abbiamo potuto sposare un progetto che ha per noi di Hisense un profondo valore -dichiara Gianluca Di Pietro-. Sapere che i nostri prodotti contribuiranno a fare compagnia e a far sorridere i pazienti dei reparti pediatrici ci rende estremamente orgogliosi”.

Fondata in Cina nel 1969, Hisense è una multinazionale presente in 160 Paesi con oltre 100.000 dipendenti. Cinque i marchi: Hisense, Kelon, Ronshen, Toshiba TV e Gorenje. Gruppo Hisense opera in 5 settori: elettronica, elettrodomestici, telecomunicazioni, informatica e immobiliare, con numerose filiali in tutti i mercati. In tutto il mondo ha 29 stabilimenti di produzione e 22 centri di ricerca e sviluppo. Il fatturato totale ha raggiunto i 27,2 miliardi di dollari nel 2021, con un incremento del 33% su base annua.

Hisense Italia Srl punta su quattro fattori strategici: ampiezza di gamma; ampliamento delle reti vendita rivolte ai canali professionale termoidraulico (climatizzazione) e consumer (bianco e bruno); ottimizzazione della logistica con consegna rapida su tutto il territorio nazionale; e rafforzamento della rete dei centri assistenza tecnica per un servizio ancora più capillare e puntuale.