I Love Poke ha siglato con EG Italia un accordo per l’ampliamento della proposta di ristorazione nel punti di rifornimento carburante

I Love Poke, il primo format poke hawaiano in Italia dal 2017, ha siglato con EG Italia un accordo per l’ampliamento della proposta di ristorazione sulle sue stazioni di servizio: EG è entrata nel mercato italiano con l'acquisizione di Esso Italia e oggi i prodotti alimentari e la ristorazione realizzano nel complesso il 40% del fatturato (il 60% è carburante). Il primo corner I Love Poke è stato nella stazione di servizio gestita direttamente da EG Italia di Via Palatino 1 a Milano. Il piano di sviluppo I Love Poke prevede l’apertura di ulteriori corner nelle stazioni di servizio gestite da EG Italia che sono oltre 1.100.

“Siamo fieri di collaborare con un player del calibro di EG Italia –commenta Michael Nazir Lewis, co-fondatore di I Love Poke – con questo nuovo tassello proseguiamo nel nostro progetto di diversificazione. Dopo l’espansione della rete di store a marchio I Love Poke, sia in gestione diretta sia in franchising, con cui siamo presenti su tutto il territorio nazionale, abbiamo sviluppato alcune partnership in ulteriori settori, come le palestre e la Gdo. Era giunto il momento di sviluppare un format pensato per veloci momenti di sosta nelle aree di servizio, sia su strade a lunga percorrenza sia in città”.

Il centro unico di produzione, che rifornisce quotidianamente tutti i punti di vendita del brand per garantire freschezza e sicurezza alimentare, e il metodo operativo che si basa sulla componibilità della bowl, per una proposta sempre più personalizzata e fast-casual, definiscono l’attrattività di I Love Poke sul mercato.

“Grazie all’esperienza maturata –continua Rana Edwards, fondatrice di I Love Poke con il marito Michael Nazir Lewis– abbiamo ulteriormente affinato la linea di assemblaggio e siamo in grado di soddisfare esigenze di replicabilità e funzionalità con un prodotto che attira anche una clientela giovane, come la generazione Z che ci sceglie perché rappresentiamo un’opzione grab and go salutare, ma anche gustosa e veloce da consumare. Il menu che proporremo in questi corner sarà sempre componibile, ma non mancheranno alcune delle nostre bowl più vendute che hanno fatto la storia di I Love Poke".

EG Group è uno dei principali retailer indipendenti a livello globale con oltre 6.300 siti tra Regno Unito, Europa, Australia e Usa. Negli ultimi 20 anni ha sviluppato un modello di convenience retail grazie a partnership con Esso, BP, Shell, Spar, Carrefour, Burger King, Starbucks e Kfc. Nel 2018, EG Group è entrato nel mercato italiano con l'acquisizione di circa 1.200 stazioni di servizio da Esso Italiana.