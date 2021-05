Il pack sostenibile di Bonduelle

Nuovo pack per l'offerta Ambient di Bonduelle. Il brand rinnova in questo modo il suo impegno per la sostenibilità ambientale proponendo una confezione in grado di ridurre l’utilizzo di plastica di circa 40 tonnellate in un anno. Questa operazione asseconda la crescente attenzione dei consumatori verso prodotti rispettosi dell'ambiente.

In parallelo, Bonduelle interviene sull’imballo in cartoncino che avrà un design in grado di ridurre del 30% anche l’utilizzo di carta rispetto ai cluster standard presenti sul mercato. Con questa iniziativa, l’azienda si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale mediante imballi 100% sostenibili, certificati Fsc e composti per solo il 10% da carta vergine: il 50% proviene da carta riciclata e il restante 40% da altri materiali riciclati.

Nuova anche la grafica, più semplice ed essenziale mirata a fornire maggiori informazioni ai clienti sia sul prodotto sia sulle sue qualità anche nutrizionali sia sugli ingredienti. I valori che il brand intende valorizzare sono freschezza, naturalità e gusto comunicati anche attraverso i claim ad hoc riportati direttamente sul fronte pack.