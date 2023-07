Il pallino del risparmio di Iper La grande i

L'insegna lancia una nuova campagna dedicata alla convenienza, Il pallino del risparmio, sottolineando uno dei driver della propria filosofia

La nuova campagna di Iper La grande i (Finiper), Il pallino del risparmio, è incentrata sulla convenienza, uno dei driver dell'insegna. In questo contesto, il gruppo ha attivato nel corso degli anni numerose iniziative utili a concretizzare la promessa del risparmio fatta ai consumatori. Ne sono un esempio emblematico le oltre 30 promozioni annuali e i 3.000 prodotti, di varie categorie merceologiche, proposti in offerta nei 22 punti di vendita della propria rete.

La ricerca Nielsen

NielsenIQ ha preso in esame i dati nelle quattro regioni presidiate dall’insegna (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna) nel periodo da maggio 2022 ad aprile 2023. Emerge che Iper La grande i si conferma 3 volte più conveniente rispetto ai suoi competitor.

Un dato ancora più significativo se paragonato sia alle altre grandi superfici, dove i prodotti

in promozione sono circa il 98% in più, quasi il doppio, sia agli altri Ipermercati con il 47% in più.

La campagna Il pallino del risparmio

Forte di questi risultati, Iper La grande i ha voluto comunicarli utilizzando il proprio logo mettendo in luce, per questa campagna, il valore del risparmio. A riguardo l'azienda dice: "Questo è un principio che, grazie all’attenzione per la convenienza, perseguiamo da anni senza tralasciare la qualità delle nostre produzioni, altro valore fondamentale del marchio".