Il portale fornitori Pam Panorama: il bilancio di un anno

Oltre 350 aziende e più di 3.000 prodotti tra continuativi e a spot, nei settori delle bevande, dei prodotti da forno, dell’igiene della persona, dell’ortofrutta, dei surgelati e dello scatolame salato, sono presenti nel portale destinato ai fornitori di Pam Panorama che, ad un anno di attività, traccia un bilancio positivo.

Il portale è nato con un duplice obiettivo: da un lato aprire un collegamento veloce e diretto con i buyer Pam per le imprese di media e piccola dimensione che operano in ristrette aree territoriali; dall’altro dare la possibilità anche alle grandi aziende di fare in ogni momento delle proposte di vendita anche a spot dei propri prodotti. Inoltre, è stato aperto anche ai produttori del mercato horeca per supportare il settore, particolarmente colpito dalla pandemia.

“È una soluzione all’insegna della semplicità d’uso che abbiamo pensato per migliorare una comunicazione resa difficile dell'eccessivo affollamento dei tradizionali canali di comunicazione e che finiva per spegnere l'iniziativa di molte aziende di entrare in contatto con i nostri buyer -spiega Marco Sottana, responsabile commerciale Superstore Pam e Ipermercati Panorama-. In questo modo abbiamo ricevuto più di 3.000 segnalazioni di prodotto alle quali siamo riusciti a rispondere in tempi brevi e con la massima precisione".