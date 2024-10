L'intelligenza artificiale permetterà a Coop Alleanza 3.0 di prendere decisioni di pricing localizzate in modo più rapido e con risultati più accurati

Coop Alleanza 3.0 ha scelto per l'ottimizzazione dei prezzi basata sull'intelligenza artificiale Revionics, fornitore di soluzioni per la determinazione dei prezzi al dettaglio, promozioni, ribassi e analisi avanzate. Una volta implementata, la soluzione permetterà di prendere decisioni di pricing localizzate in modo più rapido e con risultati sempre più accurati.

Coop Alleanza 3.0, presente in 8 regioni italiane, è la più grande cooperativa di consumatori in Italia e una delle più grandi d'Europa, con oltre 2,2 milioni di soci e quasi 350 punti di vendita. I team interni erano alla ricerca di una soluzione per sfruttare tutte le possibilità dell'IA e dell'automazione del pricing e rivedere i processi aziendali nell'area della determinazione dei prezzi.

“Per Coop Alleanza 3,0 è essenziale offrire ai propri soci prezzi convenienti, nel rispetto delle abitudini di consumo e dei valori del territorio in cui opera -commenta Luca Girotti, Cio e direttore sistemi informativi e innovazione di processo in Coop Alleanza 3.0-. Prendere decisioni sui prezzi nei vari canali di vendita e per l'intero assortimento senza l'assistenza di un potente strumento digitale è un processo estremamente dispendioso in termini di tempo, che può mettere a dura prova anche il team più efficiente. Per tale ragione, abbiamo svolto una ricerca approfondita allo scopo di identificare una soluzione di mercato che soddisfacesse le nostre esigenze”.

"Abbiamo colto delle sinergie considerando che le soluzioni di Revionics sono disponibili su Google Cloud Marketplace, dal momento che Coop Alleanza 3.0 lavora a stretto contatto con Google Cloud per la trasformazione digitale -precisa Andrea Furegon, responsabile applicazioni commerciali di Coop Alleanza 3.0-. La moderna architettura applicativa di Revionics si integra agevolmente con i vari sistemi personalizzati di Coop Alleanza 3.0 in uso sia in sede sia sulla Google Cloud Platform, consentendo di ridurre i tempi complessivi di implementazione e di salvaguardare gli investimenti già fatti dalla Cooperativa”.

“Abbiamo apprezzato il fatto che le soluzioni SaaS di Revionics siano basate sull'infrastruttura principale di Google Cloud, la piattaforma di analisi dei dati e apprendimento automatico BigQuery -aggiunge Girotti-. Con il software di pricing di Revionics e la nostra partnership con Google Cloud, continuiamo a modernizzare la nostra attività secondo modalità che avvantaggiano i nostri soci e la nostra posizione nel mercato retail italiano”.

Coop Alleanza 3.0 ha scelto di intraprendere la propria trasformazione digitale su Google Cloud per sfruttare le sue ampie capacità di gestire infrastrutture, dati e intelligenza artificiale ponendo al centro la sicurezza e sfruttando le regioni di Google Cloud disponibili in Italia, con una forte attenzione a un approccio sostenibile.

Secondo Scott Zucker, direttore generale di Revionics, una delle società di Aptos, la scelta di Revionics da parte di Coop Alleanza 3.0 riflette la tendenza dei retailer ad adottare strategie guidate dai dati e dall'automazione: “Senza l'uso di tecnologie avanzate, per i grandi retailer può essere molto difficile aggiornare i prezzi con sufficiente rapidità in funzione delle mutevoli aspettative dei consumatori, delle tendenze del mercato e delle offerte della concorrenza -precisa Zucker-. Con la soluzione per ottimizzare i prezzi basata sull'intelligenza artificiale di Revionics, Coop Alleanza 3.0 può migliorare la propria immagine in termini di prezzi, migliorare l'efficienza operativa e rimanere competitiva in un mercato sempre più dinamico”.