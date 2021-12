Intersport (Cisalfa) rimodula il posizionamento di insegna

Elevare l’esperienza sportiva è l’obiettivo principe della politica di sviluppo di Intersport, catena collegata ad Intersport Internazional Corporation da una partecipazione azionaria e un accordo di licenza del marchio e legata in Italia a Cisalfa Sport.

“Il Covid ha incrementato la richiesta dei consumatori verso i prodotti di questo settore associati a salute e benessere. Questa tendenza continuerà anche in futuro -spiega Vol- fango Bondi, general manager di Intersport-. Oggi la nostra priorità è di assecondare questa tendenza proponendo un’esperienza di acquisto positiva, appagante e di alta qualità con spazi idonei per le diverse categorie e una suddivisione tra mondo uomo e donna in base alle loro differenti abitudini di acquisto”.

Un esempio è l’ampiezza dei camerini per le donne nel nuovo format di Ancona nel centro commerciale Conero, in partnership con King, riproposto anche a Cecina (Li). Un modello che permette di ridisegnare il posizionamento dell’insegna. “Vogliamo esprimere con chiarezza chi siamo e perché il consumatore deve scegliere i nostri negozi” continua Bondi. Queste aperture segnano, infatti, una tappa strategica nel piano di espansione dell’insegna che intende creare un legame emotivo con lo sportivo, attraverso momenti di engagement. La volontà è quella di far sentire a proprio agio il visitatore, permettendogli di scoprire i nuovi prodotti, provare outfit ed attrezzature negli ampi fitting room e dialogare con addetti esperti in un ambiente confortevole. In questo contesto rientrano soluzioni come gli Experience point, aree di relax, intrattenimento e consulenza con la presenza sia di addetti sia di supporti digitali, o la Running Experience, una pedana che in pochi istanti, attraverso la scansione del piede, indica le scarpe più adatte per la corsa.