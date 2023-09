Just Eat porta il suo modello di assunzioni anche a Varese

A Varese sono 61 i ristoranti che hanno scelto Just Eat come partner nel digital food delivery di cibo

Anche a Varese arriva Just Eat, con il suo modello delivery incentrato sull'assunzione dei ciclo/motofattorini (rider) con contratto di lavoro subordinato. Sono previste 15 assunzioni di rider come lavoratori dipendenti ai quali è stato applicato il contratto nazionale della logistica-trasporto-merci-spedizioni, grazie all’accordo raggiunto nel marzo 2021 da Just Eat e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil, che ha permesso di arrivare al primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider.

Varese è la settima città della Lombardia, insieme a Monza, Milano, Brescia, Como, Pavia e Bergamo, territorio che ha registrato una crescita del 42% per numero di ristoranti, e la 40ma città ad aver implementato il modello Just Eat. In città, invece, sono 61 i ristoranti che hanno scelto il digital food delivery con Just Eat.

"Con l'arrivo a Varese, siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo raggiunto il traguardo delle quaranta città italiane ad aver implementato il nostro modello di delivery -commenta Daniele Contini, country manager di Just Eat Italia-. La Lombardia rappresenta un territorio di fondamentale importanza per il nostro business, e continueremo ad investire sulle persone e sul territorio, poiché crediamo che ciò sia essenziale per continuare la nostra crescita. Siamo impegnati nel valorizzare le nostre risorse umane e sostenere lo sviluppo socioeconomico delle comunità in cui operiamo, mantenendo sempre al centro di ogni nostra azione l'obiettivo di offrire un servizio di qualità superiore".

Il digital food a Varese

A Varese ci sono 61 ristoranti da cui è possibile ordinare attraverso Just Eat, potendo scegliere fra 15 tipologie di cucine diverse: dalle catene internazionali come McDonald’s, Old Wild West, I Love Poke, ai ristoranti locali quali Watami, La Paranza, Ato Sushi, Cyclery, Sultan, Haveli e molti altri.

Il contratto offerto prevede l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternità/paternità secondo quanto regolamentato dal CCNL. La retribuzione segue le tabelle previste dal CCNL con un compenso orario superiore a 9 euro sino alla maturazione di un’anzianità lavorativa della durata complessiva di due anni. A un salario orario di partenza di 8,75 euro si aggiungono i bonus per ordine e l’accantonamento del TFR, oltre alle eventuali maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno. A Varese sono previsti diversi regimi orari di part time (da 10 a 20 ore), i turni vengono pianificati mediante un’app dove il rider dà la sua disponibilità per la settimana successiva e Just Eat, considerando la preferenza, procede alla pianificazione della settimana lavorativa. Sono previste inoltre indennità a titolo di rimborso chilometrico per l’utilizzo del proprio mezzo per le consegne, ciclomotore o bicicletta, e l’applicazione piena e integrale delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza e consegna di tutti i Dpi previsti dalla normativa vigente, e dotazioni di sicurezza gratuite come casco, indumenti con inserti ad alta visibilità e indumenti antipioggia e zaino per il trasporto del cibo. Inoltre, in aggiunta alle coperture assicurative fornite dagli istituti di previdenza ed assistenza pubblici (Inps e Inail), a tutti i dipendenti sarà fornita un’assicurazione integrativa nel caso si verifichi un incidente grave sul lavoro. In più, verrà offerto ai rider assunti un training dedicato con 12 ore di formazione base e specifica sulla professione e sul tema salute e sicurezza, quali parti integranti del lavoro e regolarmente retribuite, insieme a una visita medica periodica di idoneità al lavoro.