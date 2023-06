Kasanova acquisisce 9 store da Kasalinghi Italia (Foppapedretti)

Nuova operazione per Kasanova che continua il suo percorso di crescita ed espansione con l'acquisizione di nove store da Kasalinghi Italia, partecipata di Foppapedretti

La politica di espansione di Kasanova prosegue e si rafforza con nuove operazioni che ampliano il suo raggio di azione. In quest'ottica rientra l'acquisizione di nove punti di vendita da Kasalinghi Italia srl, società partecipata del gruppo Foppapedretti. L'accordo si inserisce nell'ambito della joint venture tra la società di Arcore e Foppapedretti spa e riguarda nove store dislocati in Nord Italia, ad eccezione del negozio attivo a Sestu, in provincia di Cagliari, tutti di grandi dimensioni, situati per lo più all'interno di outlet.

Confermano questo piano di crescita anche le 36 nuove aperture, realizzate in affiliazione, dall'inizio dell'anno fino al 31 maggio, grazie anche a una serie di partnership attivate in più ambiti: finanziario, assicurativo e IT.

Il fatturato atteso per il 2023 è di 8,2 milioni di euro mentre i ricavi si attestano a 6,7 mln al 31 dicembre scorso.

“Questo accordo –commenta Maurizio Ghidelli, ceo di Kasanova spa- porterà ad una razionalizzazione dei costi e ad un saving commisurabile su base annua a circa 400mila euro di risparmi, con un incremento del nostro fatturato. I risparmi derivano dall’azzeramento dei costi per adempimenti societari, organi di controllo e in generale tutti i costi di gestione legati a una società. La gestione amministrativa e commerciale sarà centrata sulla struttura esistente di Kasanova e porterà significativi risparmi”.