Percassi e Kasanova: l’accordo per lo sviluppo di Dmail

L'espansione della rete Dmail è alla base dell'accordo siglato tra il Gruppo Percassi (tramite D-Retail) e Kasanova

L'intesa sottoscritta dal Gruppo Percassi, specializzato nel settore retail, beauty e real estate, per il tramite della società D-Retail srl, e la società per azioni Kasanova, attivo nel settore di casalinghi, arredamento e tessile, mira all'espansione della rete Dmail. In particolare, l'accordo stabilisce che Kasanova acquisterà un ramo d’azienda di D-Retail composto da una serie di negozi, personale di negozio e di sede e altri beni funzionali allo sviluppo del brand Dmail, che il Gruppo Percassi aveva rilevato nel 2016, nel contesto del concordato preventivo di Dmedia Commerce spa.

Le dichiarazioni

“La partnership con Kasanova risulta essere uno sbocco naturale per Dmail che, grazie alla complementarità dei due Gruppi, potrà ulteriormente raggiungere i consumatori e garantire loro una customer experience sempre più efficace” spiega Antonio Percassi, presidente e azionista di riferimento del Gruppo Percassi.

“Kasanova e il Gruppo Percassi hanno in comune l’ambizione legata alla progettazione e alla realizzazione di un concept store che possa garantire ai consumatori un’esperienza soddisfacente e rispondente alle loro attese e bisogni. Dmail rappresenta per Kasanova un’utile diversificazione del suo format, ormai consolidato, affiancandolo ad un brand vivace come Dmail. Questo marchio, di rilievo nel panorama italiano e già rinnovato ampiamente dal Gruppo Percassi nella sua formula, si può considerare già pronto per uno sviluppo importante, offrendo opportunità interessanti anche a quegli imprenditori che vorranno investire e ricoprire il ruolo di franchisee” afferma Maurizio Ghidelli, amministratore delegato di Kasanova.