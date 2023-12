Kebhouze, il primo locale londinese è il più grande della catena

Kebhouze presenta nel nuovo store di Londra una novità lancia il suo primo KebCafè aperto già dalle 7 di mattina

Londra Oxford Street 159, sarà l'ultima apertura del 2023 da parte di Kebhouze, catena di kebab lanciata a Milano solo 2 anni fa: e in questo stretto giro di tempo ha aperto 24 store. La stampa inglese, fra cui Daily Mirror, The Sun e LadBible, ha definito questa nuova apertura a Oxford Street the biggest kebab shop in UK.

“Per mettere il primo piede in una città come Londra le cose vanno fatte in grande, altrimenti qualsiasi sforzo rischia di perdersi come una goccia in un oceano -commenta Oliver Zon, fondatore e general manager di Kebhouze- il posizionamento di Kebhouze su Oxford Street, la strada con più traffico pedonale d’Europa, è un passo perfettamente inserito nel percorso che sta facendo in breve tempo di Kebhouze un brand internazionale”.

Il nuovo locale londinese è anche il più grande della catena: potrà ospitare più di 100 persone. Al terzo piano è prevista un’installazione lunga oltre 7 metri dell'artista britannico Philip Colbert -alias The Lobster. Non ultime, proprio in Italia, le sue installazioni con le iconiche aragoste in via del Corso e a via Veneto, oltre che la recentissima collaborazione con l’As Roma. Non un caso probabilmente che il suo personaggio principale, un’aragosta rossa, spesso munita di corona, ricordi molto l’estetica di Keb, la mascotte di Kebhouze.

Sempre allo stesso piano, saranno presenti un biliardino e due cabinati con giochi arcade, in attesa della presentazione del nuovo videogioco di Kebhouze che sarà presto disponibile all’interno degli arcade e successivamente anche sugli App Store.

Menù in linea con quanto proposto dalla catena in Italia, con scelta di ricette a base di carne di kebab di 4 tipi: pollo, vitello & tacchino e manzo rigorosamente Halal, oltre alla versione plant-based del Planted kebab, composto con proteine di piselli e senza l’utilizzo di soia. I clienti troveranno però per la prima volta salse e bevande nella modalità free-refill.

Novità di questo locale a Londra: riguarda la colazione, con l’apertura di Londra, Kebhouze inaugura per la prima volta il KebCafé sempre all’interno dello stesso store, che anticipa l’apertura tutti i giorni alle 7 di mattina: il servizio prevede, oltre alla caffetteria, opzioni dolci e salate.