“Approdare in un’altra delle meravigliose città del nostro Paese, meta ogni anno di milioni di turisti, significa per Kfc continuare a offrire l’esperienza dei suoi prodotti e dei suoi ristoranti non solo ai clienti italiani ma anche al pubblico internazionale che ritrova con noi il gusto del vero pollo fritto del Kentucky –commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di Kfc in Italia–. La Toscana è uno dei territori strategici per la nostra espansione: continueremo a crescere in questa regione come nelle altre 15 in cui siamo presenti e in nuove aree, secondo i piani di sviluppo che stiamo portando avanti con l’obiettivo di chiudere il 2024 con un 35% di crescita rispetto all’anno scorso. In questo, lo sviluppo dei ristoranti a gestione diretta ricopre un ruolo fondamentale: in poco meno di un anno sono già 9 i locali aperti con questa modalità, e il nostro obiettivo è di continuare con questo trend”.

Il ristorante Kfc a Siena crea 20 nuovi posti di lavoro sul territorio. Dotato di una sala interna da 320 mq con 132 posti a sedere, sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23, e garantirà un’esperienza caratterizzata da una dimensione omnichannel, grazie alla possibilità di ordinare in cassa e nei chioschi all'interno del ristorante, attraverso la app di Kfc Italia con il servizio Clicca & Ritira e di consegne a domicilio.