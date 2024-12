Per Kfc il drive-thru assumerà un peso sempre più rilevante nelle nuove aperture: almeno il 30% dei nuovi locali nel prossimo triennio ne sarà dotato

Il primo Kfc-Kentucky Fried Chicken modenese punta sugli automobilisti e sull’enorme flusso di viaggiatori in transito tra l’autostrada del Sole e la via Emilia. Kfc Modena Ovest è visibile da entrambe le strade ad alta percorrenza, grazie alla posizione, in viale Virgilio 9, in un’area commerciale dotata di grande parcheggio e con la prima (per Kfc) corsia drive-thru di tutta l’Emilia-Romagna.

Il drive-thru nelle nuove aperture

Per il colosso mondiale del pollo fritto si tratta di una strategia di sviluppo annunciata: entro i prossimi tre anni il brand, che oggi ha 108 ristoranti in 16 regioni italiane, punta a raddoppiare il numero di locali e ad accelerare la crescita di quelli dotati di drive-thru: nel prossimo triennio rappresenteranno il 30% delle nuove aperture.

Il nuovo ristorante di Modena, gestito dal franchisee Just in Food come altri 8 punti di vendita Kfc in Italia, è il settimo in Emilia-Romagna e dà lavoro a 40 dipendenti, fornendo un contributo all’occupazione sul territorio.

Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23, il drive-thru osserva un orario più esteso, dalle 11 all'una di notte da domenica e giovedì e dalle 11 alle 02 venerdì e sabato. Per Kfc è il primo drive-thru completamente digitalizzato presente in Italia: la corsia per le auto è dotata di un totem touch-screen con schermata di riepilogo ordine che si aggiorna automaticamente. Anche il pagamento avviene in maniera automatica direttamente al totem: una volta confermato e saldato l’ordine, si ritira il menù allo sportello in modo ancora più rapido.