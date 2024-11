Il nuovo locale Kentucky Fried Chicken (Kfc) a Prato è nella galleria del centro commerciale Parco Prato. Ha una sala interna di 480 mq e 112 posti a sedere

Kfc-Kentucky Fried Chicken punta ancora sulla Toscana inaugurando un nuovo ristorante a Prato, nel centro commerciale Parco Prato in via delle Pleiadi 81/83. Il nuovo ristorante è il quarto nella regione dopo Firenze, Livorno e Siena, dove l'insegna del Colonello Sanders ha inaugurato meno di un mese fa nel centro commerciale Galleria PortaSiena. A Parco Prato (che è un piccolo centro commerciale con traino food di Coop.fi, molto orientato sul servizio: c'è la nursery, il punto Jolly del Comune di Prato, un laboratorio di odontoiatria, ambulatorio e Cup, farmacia), Kfc si aggiunge come insegne del comparto bar-ristorazione a Caffè Pascucci e a Tutto Pizza. Raddoppia la sua presenza nella regione, anche grazie al Corporate Franchisee cui fa capo il nuovo ristorante di Prato e che gestisce anche quello di Livorno.

Il Kfc di Prato genera 20 nuovi posti di lavoro sul territorio, è dotato di una sala interna da 480 mq con 112 posti a sedere, cui si aggiungono quelli del dehors esterno, sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23.

“Approdare in un’altra città toscana significa per KFC continuare a crescere in una regione altamente strategica per lo sviluppo del brand – commenta Corrado Cagnola, Ad di Kfc in Italia–. Non a caso, stiamo sviluppando la nostra presenza nella regione anche nei ristoranti a gestione diretta: oggi sono due su quattro in Toscana. Raggiungere Prato, dopo Firenze, Livorno e Siena, va nella direzione di ampliare la presenza nelle diverse province della regione, approdando in un’area non ancora presidiata per offrire ai clienti la possibilità di raggiungerci in ogni lato della Toscana”.