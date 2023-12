Kfc arriva a Parma e inaugura il primo ristorante in città

Kfc ha inaugurato oggi i ristoranti a Parma e a Salerno. A Parma è il primo in città, quello a Salerno si trova all’interno di un palazzo storico

Con i locali aperti oggi a Parma (e a Salerno, lo stesso giorno) Kentucky Fried Chicken arriva a 80 punti di vendita in Italia. Il locale a Parma è in viale Gramsci 30, pochi passi da viale dei Mille, dal Parco Ducale e dall’Università degli Studi: è il primo nella città. Il Kfc parmense sarà gestito dal franchisee Just in Food srl, cui fanno capo anche i locali nei centri commerciali Gran Reno a Casalecchio di Reno e I Petali a Reggio Emilia. La presenza del marchio in Emilia-Romagna sale così a quattro ristoranti, includendo oltre al Kfc di Parma quello all’interno della Stazione Centrale di Bologna, gestito dal franchisee US Food Network. L’apertura in pieno centro cittadino rende il nuovo ristorante una vera esclusiva per la regione, confermando la strategia di penetrazione sempre più capillare di Kfc nel tessuto urbano delle città italiane.

“Siamo molto orgogliosi di aprire il nostro primo ristorante a Parma –commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC in Italia– e di avvicinarci con questa inaugurazione a tagliare il traguardo degli 80 ristoranti in Italia. Solo nel 2023 abbiamo aperto 13 nuovi locali, facendo crescere il brand ma contribuendo anche a creare molti posti di lavoro sul territorio”.

Il ristorante di Parma impiegherà 25 dipendenti. È dotato di 87 posti a sedere su una superficie di 250 mq più 50 mq di dehors. Aperto dalle 11 alle 23 da domenica a giovedì, dalle 11 alle 24 il sabato e la domenica, si può ordinare in cassa, nei chioschi installati nel ristorante o attraverso la app di Kfc Italia con il servizio clicca & ritira; e anche in modalità delivery.

Lo stesso vale per il locale a Salerno, che sarà aperto tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte: con delivery attivo tutti i giorni dalle 11 alle 23,30. Kentucky Fried Chicken ha aperto il nuovo ristorante a Salerno all’interno di un palazzo storico nella centralissima piazza Giovanni Amendola. Il nuovo locale è gestito in franchising da BFM Food Store Management, cui fanno capo anche il Kfc di Mercogliano nel parco commerciale Movieplex e altri due locali in Puglia. L'apertura a Salerno segue di pochi giorni l’inaugurazione del Kfc all’interno del centro commerciale Neapolis. In Campania ha già otto ristoranti, tra cui quello all’interno del centro commerciale Maximall a Pontecagnano, sempre in provincia di Salerno, gestito dal franchisee Rebirth.