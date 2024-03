Kfc-Kentucky Fried Chicken prevede 28 nuovi ristoranti nel 2024, e 5 sono già in apertura nella seconda metà di marzo (123 assunzioni solo in marzo)

Cinque nuovi ristoranti Kfc-Kentucky Fried Chicken apriranno entro la seconda metà di marzo: a Roma Casilina, Brescia, Surbo (Le), Limbiate (Mi) e Desenzano del Garda (Bs). Si parte da Roma, all’interno dell’area di servizio Q8 di via Casilina 1002, punto nevralgico del traffico capitolino. Il nuovo ristorante, il settimo della Capitale, sarà il primo in città con il servizio drive through.

“Come annunciato a inizio anno, con le nuove aperture previste per il 2024 prevediamo che le vendite cresceranno di un altro 35% rispetto al 2023 –commenta Corrado Cagnola, Ad di Kfc in Italia– arrivando a servire il nostro pollo a 27 milioni di clienti. Rafforzeremo la nostra presenza nelle 15 regioni in cui siamo già ben radicati, per continuare ad essere il punto di riferimento degli italiani nel nostro segmento di ristorazione. E con i 28 nuovi ristoranti in apertura nel 2024 continueremo a dare il nostro contributo all’occupazione in tutta la penisola”.

Solo con le nuove aperture di marzo saranno 123 i posti di lavoro creati sul territorio, ma Kfc punta a inserire 600 nuove figure professionali entro la fine dell’anno.