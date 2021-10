Kimbo Metal, il caffè del bar a portata di mano

Kimbo, azienda protagonista da oltre 50 anni nel mondo del caffè, lancia la nuova macchina a cialde Kimbo Metal che permette di preparare in casa propria un caffè intenso e cremoso proprio come quello del bar. La nuova macchina, in metallo (440 watt e voltaggio di 2230v), leggera (si inserisce in tutti gli spazi domestici) e funzionale, si propone come sintesi tra innovazione e ricercatezza nel design, ultra-compatto e di tendenza: alta 27 cm e larga 15,5 cm, si distingue dalle altre macchine sul mercato per la scocca in metallo e il serbatoio composto da una bottiglia di vetro facile da pulire che può contenere fino a 700 ml di acqua.

Si presenta in sette diverse colorazioni: rosso ardore, grigio ardesia, azzurro marechiaro, beige deserto, arancione zucca, giallo positano e verde giungla.

Kimbo Metal è anche protagonista della nuova campagna Una tazza di crema, Una tazza di Napoli, dedicata alle cialde compostabili nuova formula bar, in televisione dal 3 ottobre. Protagonista del nuovo spot l'attrice Serena Autieri, ambasciatrice Kimbo dal 2018, affiancata da Gennaro Esposito, lo chef due stelle Michelin (suo il ristorante Torre del Saracino a Seiano). Insieme assaporano il caffè fatto con le cialde Kimbo Espresso Napoletano Nuova Formula Bar preparate con la nuova Kimbo Metal.

Kimbo Metal è disponibile in grande distribuzione e prossimamente sul sito a un prezzo al pubblico di 129 €, comprendendo all’interno anche 45 cialde compostabili.

Con un fatturato complessivo di circa 200 milioni di euro, grazie al lavoro di 200 dipendenti, Kimbo è presente in Italia in tutti i canali distributivi e all’estero. Diffondere il caffè italiano nel mondo e valorizzare la specificità dell’espresso napoletano sono tra gli obiettivi fondamentali dell’azienda che è da più di 50 anni uno dei protagonisti del mercato nazionale del caffè. L'azienda assicura selezione delle materie prime, controllo produttivo e tracciabilità su tutta la filiera. Le certificazioni internazionali testimoniano il rispetto delle risorse e dell’ambiente.