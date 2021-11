La Perla di Torino: un corner per La Reserva de ¡Tierra! Lavazza

Si amplia l'offerta del negozio La Perla di Torino di via Catania 9 con un corner dedicato a La Reserva de ¡Tierra! Lavazza grazie alla collaborazione con il brand che intende creare un luogo dove acquistare il caffè buono e appena macinato. Lo shop in shop si chiama La Perla Coffee Experience e riesce a unire la proposta dell’azienda di cioccolato torinese a quella del marchio dedicato al caffè. Nel corner il pubblico può assaggiare e acquistare i prodotti La Reserva de ¡Tierra!: la collezione di miscele di qualità sostenibili, contenenti caffè dei progetti della Fondazione Lavazza, selezionate e miscelate ad arte da Lavazza, che il personale in negozio macinerà e confezionerà sul momento per garantire un prodotto sempre fresco. L'intento però è di proporre uno spazio non solo di vendita ma di cultura del caffè dove sarà possibile approfondire le caratteristiche dei diversi blend, i metodi di estrazione e di macinatura. Tutte le miscele proposte in negozio sono disponibili con macinatura ideale sia per macchina Espresso, sia per la Moka. I clienti possono prima assaggiare i diversi blend proposti in negozio e poi selezionare la miscela preferita, che sarà macinata ad hoc sul momento per il metodo di preparazione prescelto (espresso, moka o filtro) per essere acquistata e portata a casa in confezioni da 250 g.

1 di 6

A riguardo Valentina Arzilli, ceo La Perla di Torino, spiega: "Quando abbiamo scoperto La Reserva de ¡Tierra! Lavazza ci hanno colpito da subito i valori e la sostenibilità che sono nel dna di questo prodotto, oltre che la volontà di proporre miscele di caffè di qualità professionale che saranno sicuramente apprezzate in una città come Torino, storicamente legata a questa bevanda. Si tratta di un progetto-novità in Italia: infatti La Perla Coffee Experience non è un semplice angolo bar, ma un corner esperienziale dove le persone possono degustare e acquistare miscele di caffè di alta qualità appena macinati, proprio come si faceva nelle drogherie di quartiere una volta, ma con un occhio rivolto al futuro e alla sostenibilità”.

La Reserva de ¡Tierra!

Si tratta di una collezione di miscele di qualità sostenibile, realizzate in primis per il mondo professionale, contenenti caffè provenienti da comunità coinvolte nei progetti di sostenibilità della Fondazione Lavazza, e coltivate in piantagioni Rainforest Alliance Certified. ¡Tierra! è il nome dei progetti di sostenibilità avviati da Lavazza nel 2002, a beneficio di tre comunità di piccoli coltivatori di caffè in Perù, Colombia e Honduras e che ora è diventato un concetto più ampio di progetti di sostenibilità gestiti da Lavazza (direttamente o in partnership, con fornitori e ONG) in 3 continenti, 19 paesi e 31 progetti.