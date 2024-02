Proprio in quest’ottica, attraverso la sua piattaforma cloud Hiop offre a La Piadineria un insieme di tecnologie e strumenti per trasformare i dati grezzi in informazioni utili per il proprio business. Attraverso il cloud di AWS e i software Hiop (che negli ambienti AWS sono certificati e integrati in maniera nativa) i dati vengono acquisiti, processati e tracciati dall'estrazione fino all’analisi e alla visualizzazione. Gli strumenti sono poi accessibili per ogni team e progetto. L’implementazione di un’infrastruttura scalabile e adattabile per estrarre il valore racchiuso nei dati proprietari, consentirà a La Piadineria di affrontare le sfide strategiche nell’ambito dell’intelligenza artificiale, porterà a un’integrazione semplificata con nuovi sistemi, e supporterà il Gruppo nei processi di internazionalizzazione, di crescita dei canali e di ampliamento geografico della catena.