La Piadineria, oltre 400 locali in Italia, passa sotto il controllo di CVC Capital Partners Fund VIII che ha firmato un accordo per l'acquisizione del 100%

La Piadineria, la seconda più grande catena della ristorazione fast casual in Italia, con 400 locali, passa sotto il controllo di CVC Capital Partners Fund VIII (di seguito: Cvc) che annuncia di aver raggiunto un accordo vincolante per acquisire il 100% della catena dai fondi Permira, società di private equity attiva a livello globale.

Nata nel 1994, quindi al suo 30° anniversario quest'anno, una delle caratteristiche de La Piadineria è la copertura di quasi tutti i principali posizionamenti urbanistici della ristorazione (e dello shopping), essendo i suoi 400 locali distribuiti in modo neanche troppo disomogeneo, fra centri città, centri commerciali, outlet village e parchi commerciali. con forte predilezione per i mall. I ristoranti La Piadineria, come conferma Andrea Valota, ceo del gruppo La Piadineria, si adattano bene a diversi tipi di location e di contesto: dal centro urbano al punto di vendita di quartiere, dal centro commerciale (come Merlata Bloom Milano che annovera fra i suoi 43 locali anche La Piadineria) all’Outlet, fino alle strade extraurbane a forte percorrenza. La Piadineria si basa sull’offerta di oltre 30 tipologie di piadina, preparate con un impasto interamente prodotto nello stabilimento di Montirone (Bs). Le piadine sono cotte e farcite al momento secondo la richiesta del cliente, con un buon rapporto qualità-prezzo.

Sviluppo e formazione

Lo sviluppo de La Piadineria è stato così veloce da diventare la seconda catena di ristorazione in Italia: oggi può contare su una squadra di oltre 2.600 collaboratori (erano 1.000 nel 2018) che servono circa 70.000 clienti ogni giorno. A proposito di risorse umane, La Piadineria considera strategico sostenere la formazione. Nel 2022 ha inaugurato il Campus de La Piadina, struttura a sé stante che ha previsto un investimento di oltre 2 milioni di euro, dotata di auditorium, sale studio e conferenze, cucina laboratorio identica a quella presente nel ristorante, nonché una serie di camere per ospitare fino a 20 corsisti o collaboratori. I corsi del Campus della Piadina abbracciano un vasto insieme di conoscenze e competenze e coinvolgono in maniera continuativa tutte le figure e i ruoli aziendali, alternandosi alla formazione online e al tradizionale training on the job. La formazione in aula ha raggiunto nel 2023 oltre 1.000 persone.

I fondi Permira hanno acquisito La Piadineria all’inizio del 2018 e hanno supportato il percorso di crescita e di trasformazione della società, triplicando negli ultimi 6 anni sia fatturato che Ebtida. I 400 e passa locali (erano 160 a inizio 2018) sono a gestione diretta: La Piadineria ha consolidato la propria presenza sul territorio italiano, aprendo anche in regioni ad oggi meno presidiate, come la Toscana, e territori nuovi ma che hanno risposto subito con successo, come Sicilia, Puglia e Sardegna. Fra le città italiane nelle quali La Piadineria ha aperto i suoi locali citiamo Milano, Roma, Torino, Treviso, Padova, Bergamo Cremona, Genova e Lucca nel nord Italia; Frosinone in Lazio, Sassari e poi Bari, Palermo, Catania nel sud, Sassari in Sardegna. Il piano di sviluppo ha ingranato la sesta nella seconda parte del 2023, con quasi due locali nuovi a settimana, considerando che La Piadineria ha aperto il 350° ristorante a maggio.

Lo sviluppo procede anche all'estero. Al momento La Piadineria sta consolidando la propria presenza in Francia, dove ha già cinque ristoranti e tre nuove aperture previste nell’area metropolitana di Parigi, ma non esclude in futuro di esplorare le possibilità di espansione anche in altri mercati europei.