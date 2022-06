laEsse, la prossimità di Esselunga cresce a Milano

La proposta di vicinato di Esselunga si espande. A Milano è stato realizzato un nuovo punto di vendita laEsse, a largo Augusto

Continua a crescere l'insegna laEsse, la catena pensata da Esselunga per i centri urbani con punti di vendita di dimensioni decisamente più ridotte rispetto ai tradizionali superstore Esselunga e un'offerta pensata per una spesa giornaliera e con la possibilità di sosta all'interno dello spazio di vendita o di un pranzo veloce. Milano rappresenta una piazza strategica per l'espansione di questa insegna che si sta sviluppando in aree urbane ad alto flusso pedonale e ad alta densità di traffico.

1 di 3

Le caratteristiche del punto di vendita laEsse

Il nuovo store è stato realizzato a Milano, in Largo Augusto 8, su un'area di 400 mq, sviluppata su tre livelli, dotata della zona ristoro con cucina per colazioni, pause pranzo e aperitivi, con oltre 150 posti a sedere e spazi di co-working.

L'offerta comprende più di 4.000 referenze con una selezione della migliore offerta Esselunga tra cui frutta e verdura, sia sfusa che confezionata, pane e dolci, carne e pesce fresco, il sushi, preparato ogni giorno seguendo la tradizione giapponese, latticini e salumi, alimentari confezionati, surgelati e gelati, vini e bevande, prodotti per la cura della casa, della persona e per gli animali. In assortimento, come da consuetudine, i prodotti a marchio Esselunga, i piatti pronti della gastronomia, la pasticceria Elisenda e un’enoteca con sommelier, per guidare i clienti nelle scelte di acquisto.

I servizi

Alla fine del percorso sono presenti sette casse veloci e il Presto Spesa, disponibile anche su app. I clienti possono disporre della consegna a domicilio e delle iniziative legate al programma di fidelizzazione Fìdaty facendo direttamente in negozio la card digitale tramite un QR code.