Lidl Italia: 57 tonnellate di cibo alle fasce deboli

In questo periodo di emergenza sanitaria, Lidl ha avviato diverse attività solidali raggiungendo donazioni per un totale di oltre 57 tonnellate di cibo a cui si aggiungono anche i prodotti per la detergenza. I prodotti donati sono stati destinati, principalmente, a pacchi spesa distribuiti alle persone bisognose tramite enti, associazioni di volontariato, organizzazioni non-profit e comuni.

Tra le iniziative attivate da Lidl anche la Spesa sospesa, avviata da numerose insegne, che prevede la possibilità per i clienti di acquistare prodotti di prima necessità e lasciarli in un apposito contenitore all’uscita del punto di vendita. Ai volontari delle associazioni territoriali il compito di distribuire i prodotti alle persone bisognose.

“L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo sta mettendo a dura prova il nostro Paese e colpisce più duramente le famiglie in condizioni precarie -spiega Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia-. Proprio per questo, come azienda socialmente responsabile e vicina alla comunità, fin dall’inizio di questa emergenza ci siamo attivati sostenendo le associazioni attive sul territorio attraverso la donazione di beni di prima necessità”.