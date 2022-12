Dal 2 gennaio nei 700 punti di vendita Lidl sarà disponibile la linea Vemondo pensata per le esigenze di vegani e vegetariani

Abbiamo più volte parlato dell'impegno sostenibile di Lidl che si concretizza anche nell'offerta spesso orientata a soluzioni green nel rispetto dell'ambiente. In questo contesto rientra anche la linea Vemondo, riproposta da Lidl, e pensata per vegetariani e vegani. Si tratta di una soluzione veloce per chi vuole integrare nella propria alimentazione piatti a base vegetale e seguire una dieta equilibrata. La nuova selezione di prodotti sarà in vendita a partire da lunedì 2 gennaio in tutti gli oltre 700 punti di vendita della catena. La gamma comprende base per pizze, bevande, burger di soia, muffin, pasta fresca, macinato vegetale, ma anche salse e specialità spalmabili. Completano la linea tavolette di cioccolato, sticks di mais, crocchette vegane e la torta flambè.

Le caratteristiche green di Vemondo

La gamma, certificata V-Label, non solo permette di recuperare vitamine e minerali essenziali, ma è anche clima neutrale e nasce con uno sguardo attento all’ambiente e alla conservazione delle risorse naturali. Infatti, le emissioni di CO₂ generate nell’intero ciclo produttivo della linea Vemondo vengono compensate attraverso l’investimento in energie rinnovabili e in progetti per il riciclo.